La chía NO es recomendable para todas las personas y estas son quienes no deben consumirla

La chía es conocida por su riqueza en fibra, antioxidantes y minerales, razón por la que se suele considerar como un "súper alimento" para mejorar la salud digestiva . Y si bien sí ofrece múltiples beneficios, hay algunos casos en donde está contraindicado o se recomienda comerla con ciertas restricciones para evitar efectos adversos.

De manera general, las semillas de chía no deben ser consumidas en exceso por personas que tengan alergia al sésamo, que sufran de enfermedad inflamatoria intestinal, con enfermedades renales crónicas ni que consuman medicamentos para tratar la diabetes y la presión arterial, según un artículo de Very Well Health.

Cuáles son los efectos secundarios de la chía

A pesar de que este producto, que según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha estado presente en la dieta mexicana desde la antigüedad, tienen muchos aspectos positivos y favorecen procesos biológicos, no deben pasarse por alto las consecuencias negativas que pueden llegar a causar las semillas de chía.

La chía tiene efectos secundarios como malestar estomacal y alergias|Canva

Algunos de los efectos secundarios de la chía incluyen malestar estomacal, hinchazón abdominal, eczema o estreñimiento, explica el sitio médico WebMD. Si se tienen dudas de la compatibilidad con este ingrediente, es recomendable consultar a un especialista antes, que se encargará de valorar al paciente e incluso sugerir el método idóneo para ingerirlas.

Cuál es la mejor forma de comer chía para que sea saludable

Parte de las razones por las que el consumo de chía es popular entre quienes llevan hábitos alimenticios saludables, está el hecho de que es un producto que brinda sensación de saciedad y dota de nutrientes al cuerpo . Así que para aprovechar al máximo de sus beneficios, lo ideal es consumirla en presentaciones que conserven (y potencialicen) sus efectos.

Una forma saludable de comer chía es incluyéndola en alimentos para el desayuno|Canva

Una manera recomendable de comer semillas de chía es tenerlas perfectamente bien hidratadas e ir incluyéndolas a los ingredientes utilizados en la dieta diaria. Según datos de Harvard Health Publishing, se pueden incluir a porciones de yogur, aguas preparadas, ensaladas, panqueques y cocteles de fruta.