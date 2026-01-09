Los leggins, el nuevo apartado de la moda en 2026; ¿cuáles son los mejores para tu cuerpo?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que, durante el 2026, la moda vuelva a la base y evite los experimentos que mostró a lo largo del año pasado . Un ejemplo de lo anterior es el arribo de los leggins como el último grito de las tendencias, por lo que aquí conocerás cuáles son los mejores para tu cuerpo.

Con la intención de volver a las bases y evitar, a toda costa, las excentricidades que se mostraron durante el 2025, la moda ha vuelto a lo tradicional y, tanto en hombres como en mujeres, la tendencia para este año podría ser el uso de leggins para el aspecto deportivo, familiar y social. ¿Qué hay detrás de esta decisión?

¿Cuáles son los mejores leggins para tu cuerpo en este 2026?

Distintas marcas le han dado un nuevo auge de protagonismo a los leggins, sobre todo, por su capacidad para marcar la silueta. En ese sentido, para este 2026 la apuesta para distintos cuerpos es aquellos que tengan tejidos con acabados brillantes, terciopelo, piel o efecto piel, según detalla el portal Instyle.

Te puede interesar: 3 diseños de uñas que debes utilizar sí o sí

Se trata, entonces, de llevar nuevamente a los leggins a lo más alto de la moda en tanto estos sean modelos cómodos, lúcidos y lindos a la vista. Por ende, para este año se espera que los mismos vayan desde el tobillo hasta la versión conocida como capri, esto adaptándose al estilo de cada persona sin importar su edad.

Finalmente, los amantes de la moda recomiendan invertir en leggins neutros como el negro o el acabado brillante, esto a fin de tener un punto de partida idóneo para comenzar a imaginar con ellos distintos estilos. Debido a esto, también se recomienda una combinación que haga de este pantalón un aspecto correcto a tu figura.

¿Por qué se encasilla a los leggins como un estilo “vago”?

Durante muchos años distintos amantes de la moda consideraron a los leggins como un tipo de ropa informal ; es decir, para quienes realizaban trabajo en casa o iban al gimnasio. Sin embargo, esta tendencia podría cambiar para este 2026 toda vez que se espera que su uso se vislumbre en fiestas y reuniones.