Si eres una amante de los azules, este artículo es para ti, pues ahora podrás llevarlo en tus uñas para verte elegante, y lo mejor de todo, son sencillas, hermosas y poco elaboradas que hasta las puedes hacer tú, sin necesidad de acudir a un salón de belleza o a la manicurista. En cambio, si lo que buscas es algo más elaborado, estos 7 modelos con efecto de ojo de gato pueden ser buena elección .

Las uñas azules son tu mejor elección si lo que buscas es atraer el amor, sí, tal y como lo leíste, pues existe una teoría que dicta que al hacer el manicure con este tono le envías una señal energética al universo y se crea una conexión con las oportunidades románticas, de acuerdo con un artículo del portal Glamour 25. Conoce los 6 diseños ideales para el Día de San Valentín .

11 modelos de uñas azules sencillas, pero elegantes: poco elaboradas y hermosas|Pinterest

1. Degradadas

Este diseño es de los más cutes, pues esa técnica de que un color pierde más intensidad que el otro es muy visto y qué mejor manera que hacerlo combinando el azul.

11 modelos de uñas azules sencillas, pero elegantes: poco elaboradas y hermosas|Pinterest

2. Cuadradas

El modelo más clásico y usado no puede faltar en este color. Puedes usarlo en cualquier tipo de tonalidad.

11 modelos de uñas azules sencillas, pero elegantes: poco elaboradas y hermosas|Pinterest

3. Almendradas

Un estilo que en los últimos años ha tomado un gran revuelo al ser tendencia. Puedes usarlas cortas para que se vean elegantes.

11 modelos de uñas azules sencillas, pero elegantes: poco elaboradas y hermosas|Pinterest

4. Brillosas

Imagínate un azul brilloso que te haga resaltar en la oficina, escuela o en un evento especial, ahora aplícalo en tu nuevo diseño de uñas.

11 modelos de uñas azules sencillas, pero elegantes: poco elaboradas y hermosas|Pinterest

5. Ojo de gato

El modelo no es nada fácil, por lo que sí necesitarías acudir con la manicurista, pero el resultado valdrá la pena cada centavo invertido.

11 modelos de uñas azules sencillas, pero elegantes: poco elaboradas y hermosas|Pinterest

6. Ovaladas

Otro de los diseños clásicos que puedes usar en color azul y le sientan muy bien a todo tipo de mano. Son perfectas para usar en cortas.

11 modelos de uñas azules sencillas, pero elegantes: poco elaboradas y hermosas|Pinterest

7. Stiletto

Si eres una mujer arriesgada y te gusta experimentar este tipo de diseño alargado y puntiagudo puede ser una gran opción para ti. Ojo, debes tener cuidado, son sumamente frágiles.

¿Cómo se verían las uñas azules con otros colores?

8. Doradas

Un color que combina muy bien con el azul es el dorado y puede ser una buena opción para conjuntar con un vestido y joyas del mismo tono. Serás la sensación de la fiesta.

11 modelos de uñas azules sencillas, pero elegantes: poco elaboradas y hermosas|Pinterest

9. Diseño Abstracto

Si tu fuerte es el diseño y te encanta dibujar, puedes plasmarlo en tus uñas azules y así darle un toque diferente.

11 modelos de uñas azules sencillas, pero elegantes: poco elaboradas y hermosas|Pinterest

10. French

El estilo incondicional de toda mujer. El azul lo puedes combinar con colores neutros y así no perder la elegancia.

11 modelos de uñas azules sencillas, pero elegantes: poco elaboradas y hermosas|Pinterest

11. Piedritas

A tus uñas color azul le puedes agregar piedritas, para que así el diseño no se vea tan sencillo y resalte.