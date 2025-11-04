Así fue como Fátima Bosch sufrió violencia durante Miss Universo

Un nuevo escándalo se centra en Fátima Bosch, Miss Universo México 2025. Esta vez, la joven modelo es noticia a nivel internacional tras denunciar haber sufrido violencia por parte del organizador de un evento en Tailandia. Se trata de Nawat Itsaragrisil.

La realidad sobre el beso entre doña Cuquita y el misterioso hombre del video viral [VIDEO] Las redes ardieron al hacerse viral un video donde la viuda de Vicente Fernández es vista con un hombre misterioso en un concierto de Alejandro Fernández.

La joven mexicana se expresó ante lo sucedido y pidió al resto de las mujeres no callarse ante este tipo de violencia. Tras la denuncia de Fátima Bosch, otras concursantes rompieron el silencio y apuntaron a Itsaragrisil.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre Nawat Itsaragrisil?

De acuerdo a las declaraciones de Miss Universo México 2025, el directivo Nawat Itsaragrisil la insultó y le faltó el respeto en público. Esto ocurrió tanto con ella, como con otras candidatas que decidieron abandonar la reunión e irse luego de lo sucedido.

El hecho denunciado ocurrió en un encuentro en Bangkok. Según contó la propia Fátima Bosch, el señalado le gritó “cállate” y la calificó de estúpida, después de que ella y otras de las candidatas se negaran a publicitar material promocional de Tailandia.

“Realmente amo Tailandia y los respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo el director no es respetuoso. Yo fui insultada delante de mis compañeras sin haber hecho nada malo”, expresó Fátima Bosch, quien emitió un claro mensaje para todas las mujeres, alentándolas a que no se queden calladas frente a alguien que intente apagar sus voces.

“Creo que el mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas. La manera en cómo me trató, sin ninguna razón, solo porque tiene problemas, eso no está bien. Espero que todas las mujeres hagan respetar su dignidad, no importa si tienen un gran sueño, deben irse de donde le faltan el respeto”, agregó Fátima Bosch.

¿Quién es Nawat Itsaragrisil?

Nawat Itsaragrisil, es una figura notable dentro de los concursos de belleza de Asia. Sin embargo, tras la denuncia pública de Fátima Bosch, otras candidatas participantes del certamen decidieron hablar y comentar las agresiones que ellas también sufrieron por parte de este hombre y ahora se encuentra en el centro de las críticas.

De esta manera, Miss Universo México 2025 demuestra que no tolerará ninguna falta de respeto ni intimidación, sea de quien sea, sino que se hará respetar y abogará por los derechos de todas las mujeres.