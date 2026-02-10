Fernanda Blaz afirma que vivió violencia económica de Werevertumorro

El día de ayer en el programa de YouTube de ‘UnTalFredo’, estuvo como invitada Fernanda Blaz , una joven creadora de contenido que durante años ha compartido su vida con sus millones de seguidores. Sin embargo, hace un tiempo la joven vivo una de las polémicas más fuertes que ha tenido que enfrentar.

Y es que, Fernanda mantenía una relación con el también creador de contenido Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro , pero tras varios años de relación, la joven ha roto el silencio y sorprendió con sus declaraciones.

¿Cómo fue la relación de Fernanda Blaz con Werevertumorro?

De acuerdo con las palabras de la influencer, la relación duró 7 años, terminando a finales del 2023, esto por una supuesta infidelidad, aunque antes de esta polémica todo parecía indicar que llevaban una buena relación, pero eso no era del todo cierto.

Y es que durante el podcast al que fui invitada, aseguró que vivió violencia económica y vivía bajó un control, incluso aseguró que cometió un gran error durante el tiempo que estuvo con el influencer.

Querer vivir lo que no tuve en mi casa como una familia, una figura paterna, como que yo lo deseaba mucho, de ‘yo voy a hacer mi familia

Además, agregó que los viajes más que de placer fueron de trabajo, algo que no era de su total agrado.

Viajábamos con lo que se ganaba del canal, porque viajábamos para grabar videos (...) como que él estaba buscando alguien como yo, como que estaba buscando una chava para fingir o de verdad andar y crearla

También, detalló que decidieron abrir un canal juntos y cuando ella comenzó a generar su contenido individual, Werevertumorro se quedaba con el 30 por ciento de sus ganancias.

Yo me voy a llevar el 30% de todo, a mí me quitaban el 20 cuando modelaba, entonces yo dije ‘ok’, el 10 más del canal de YouTube, de mis campañas. Se me hacía lógico, yo venía de una agencia de modelos donde pedía informes de mis pagos y largas y largas, como que yo me acostumbré

Finalmente, reveló que poco a poco el creador de contenido comenzó a tener control sobre ella y no le decía cuánto estaba ganando, incluso cuando le preguntaba se molestaba.