"¡Fíjate, fíjate!” Así fue el regreso de Mariana Treviño a la obra “Mentiras”

La serie basada en el musical “Mentiras” fue un éxito por diferentes razones pero, si hubiera que destacar a un personaje que se ganó más que todas el cariño del público, se trataría de “Lupita Romo”. La secretaria que interpretó Mariana Treviño nos llenó de momentos icónicos y, por la enorme reacción positiva del público, la actriz regresó al teatro para encarnar al personaje.

Mariana Treviño: Confiesa todo lo que le aprendió a Lupita de “Mentiras el Musical” [VIDEO] Mariana Treviño recuerda con mucho cariño su paso por la fábrica de espectáculos en TV Azteca.

Así fue el regreso de Mariana Treviño a “Mentiras” en teatro

Mariana Treviño se presentará por un total de cuatro fechas en el Teatro Aldama para volver a interpretar a “Lupita Romo”: 25, 26, 27 y 28 de septiembre. En la primera de esas representaciones, el público prácticamente enloqueció con su trabajo.

En su regreso al teatro, la respuesta del público fue abrumadora. Como atestiguan los videos que ya circulan en redes sociales, desde que Mariana Treviño pisó el escenario en solitario, los aplausos y aclamaciones se volvieron ensordecedores. La intérprete se mantenía en personaje, pero su emoción era visible.

“Ella es la única y auténtica ‘Lupita’”, “es como si no hubiera pasado el tiempo”, “qué FOMO no estar ahí”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en las publicaciones compartidas. También había quienes pedían que se abrieran más fechas con Mariana en la obra original y que se suban de manera oficial fragmentos de la obra, para quienes no alcanzaron boleto.

Ella fue la primera actriz en interpretar a la secretaria bilingüe que se involucra con “Emmanuel Mijares” y conquista al público con su autenticidad, hablar sin filtros y abrazar su sensualidad con una gracia inigualable. Cuando la obra “Mentiras” estrenó en 2009, inmediatamente la gente comenzó a amarla por sus gestos, voz y momentos de humor.

En aquella época, incluso surgieron rumores de que Mariana Treviño había tenido problemas con la actriz Natalia Sosa (la primera en interpretar a “Daniela”) porque supuestamente Mariana “la eclipsaba” en el escenario.

Mariana Treviño también se presentará en “Mentiras. All Stars”, un show que repasará los momentos favoritos de los fans tanto en la obra original, la serie y la exitosa adaptación “Mentidrags”. En “All Stars”, del 2 al 12 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1, también estará Belinda.