Tras la filtración del rostro del hijo de Luis Miguel, Mariana Yazbek se pronunció al respecto

Por la vida de Luis Miguel han pasado varios amores como la recordada fotógrafa Mariana Yazbek quien aún sigue en los alrededores del cantante. La mujer estuvo en contacto con la prensa y habló sobre la polémica que se dio luego de que se difundieran imágenes de Miguel Gallego Arámbula hijo del “Sol de México” y la actriz Aracely Arámbula.

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Miguel Gallego Arámbula se ha mantenido lejos del ojo público hace más de 10 años, pero él y su hermano Daniel fueron captados por las cámaras de diversos programas de televisión en el aeropuerto de la Ciudad de México.

El amor entre Luis Miguel y Mariana Yazbek no fue pasajero ya que aquí surgió la madurez artística del cantante y que dio como origen el éxito “Culpable o no”.

¿Qué dijo Mariana Yazbek sobre la polémica?

Pati Chapoy, quien conduce Ventaneando, dio a conocer en exclusiva video y fotografías de Miguel Gallego Arámbula. Como era de esperarse el tema fue tratado por los programas de espectáculos y las redes sociales hicieron hincapié en el enorme parecido que tiene con su padre durante su adolescencia.

Mariana Yazbek y Luis Miguel no han coincidido nuevamente tras su separación que fue a finales de los años 80. Sin embargo, la fotógrafa hablo con respecto a cuando el periodismo pasa los límites de la privacidad.

La mujer dijo que no estaba al tanto del debate, pero manifestó que a los niños hay que cuidarlos. Esto se replicó en las redes sociales donde los usuarios lo interpretaron como que es un apoyo para Aracely Arámbula.

#Losespectáculos

¡Primera aparición pública!

El programa @VentaneandoUno

mostró las primeras imágenes de Miguel Gallego Arámbula (19 años), hijo mayor de Luis Miguel @LMXLM y @aracelyarambula junto a su madre.

‼️✈️ La actriz fue captada en un aeropuerto, en medio de la… pic.twitter.com/YJGdyWg40E — Juan Antonio Pérez (@notacentralmx) March 10, 2026

Tras darse a conocer estas imágenes de Aracely Arámbula en compañía de sus hijos en el aeropuerto, en X se dio a conocer un video que data del 2024 donde Miguel Gallego Arámbula asiste a una puesta en escena del musical Perfume de gardenia, protagonizado por su madre, junto a su novia.