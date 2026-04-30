Cómo hacer photocard holders de KPop Demon Hunters con materiales reciclados

Si quieres hacer una photocard holder para proteger y lucir tus fotos coleccionables, puedes crear una al estilo KPop Demon Hunters (Las Guerreras KPop) sin gastar mucho dinero. Es una manualidad económica, creativa y perfecta para personalizar tus accesorios. Aquí tienes el paso a paso con materiales fáciles de conseguir.

MATERIALES:

Todo lo que necesitas es sencillo y, en muchos casos, reciclado.



Base estructural : papel cascarón y cartulina (para dar rigidez).

: papel cascarón y cartulina (para dar rigidez). Material exterior : tela de tu preferencia.

: tela de tu preferencia. Adhesivos : pegamento en barra (para la base) y pegamento textil o silicón.

: pegamento en barra (para la base) y pegamento textil o silicón. Costura : aguja e hilo (para puntada de festón).

: aguja e hilo (para puntada de festón). Decoración : parches, figuras de tela o pintura textil.

: parches, figuras de tela o pintura textil. Herramientas: tijeras, pincel y, opcionalmente, un ojillo metálico con pinzas.

1. Preparación de la base para photocard holder

La clave está en una base firme para proteger tus photocards. Crea o usa plantillas de papel para mantener el mismo tamaño en todas las piezas. Corta la tela siguiendo las plantillas; necesitarás una base completa y una pieza frontal. Refuerza el interior con papel cascarón forrado con cartulina para evitar que se doble.

2. Unión y armado del photocard holder

El armado correcto permite que tu photocard entre y salga fácilmente. Pega la estructura con pegamento textil o adecuado para tela. Aplica el pegamento solo en los laterales y la parte inferior, dejando la parte superior abierta.

3. Costura y refuerzo

Coser los bordes no solo decora, también da mayor resistencia. Cuando el pegamento esté seco, cose los bordes con puntada de festón. Asegúrate de no cerrar la abertura superior.

4. Decoración del photocard holder

Aquí es donde tu creatividad define el resultado final. Usa parches, figuras pintadas o decoraciones textiles inspiradas en KPop Demon Hunters . Acomoda las piezas antes de pegarlas para visualizar el diseño. Aplica el pegamento con un pincel para mayor precisión en detalles pequeños.

Puedes hacer un diseño más grande de photocard holders al estilo KPop Demon Hunters.|(Gemini)

5. Toques finales del photocard holder de KPop Demon Hunters

Los detalles finales marcan la diferencia en tu diseño. Si quieres colgarlo, coloca un ojillo metálico en la parte superior o haz un pequeño orificio. Para mayor protección, guarda tu photocard en una funda plástica antes de insertarla.