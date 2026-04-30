En el mundo de la astrología occidental, los números de la suerte se definen para cada signo del zodíaco, según las posiciones de los planetas y las constelaciones.

Hoy te compartimos cuáles son las cifras mágicas que traerán fortuna a los integrantes de la rueda zodiacal, y también el mensaje que les envía el Universo para tener claridad durante la jornada.

Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy jueves 30 de abril

Aries

El Universo te pide no dispersar tus energías en el trabajo y visualizar tus deseos, ya que tienes el poder de transformar lo negativo en positivo.

Números de la suerte: 03, 11 y 27.

Tauro

Recibes un mensaje de prosperidad; tus responsabilidades traerán mejoras económicas.

Números de la suerte: 06, 14 y 22.

Géminis

El mensaje es de éxito financiero; cerrarás el día con un saldo favorable en dinero.

Números de la suerte:01, 09 y 18.

Cáncer

El Universo te aconseja prudencia y que evites el conflicto.

Números de la suerte: 05, 13 y 21.

Los números de la suerte de cada signo del zodíaco hoy jueves 30 de abril|Pexels: Ahmet Kurt

Leo

Déjate guiar por tu instinto y mantén la discreción en tus proyectos actuales.

Números de la suerte: 32, 03 y 37.

Virgo

Aunque el clima sea bueno, el mensaje es de perseverancia: no es momento de dormirte en los laureles.

Números de la suerte: 03, 18 y 19.

Libra

La rutina marcará tu jornada, pero la Luna en tu signo te invita a buscar la paz y la objetividad.

Números de la suerte: 08, 14 y 20.

Escorpio

Se abren oportunidades para invertir en el hogar. El Universo te recuerda que, ante el agobio, la serenidad será tu mejor aliado.

Números de la suerte: 05, 13 y 15.

Los signos del zodíaco obtendrán buena fortuna con sus números de la suerte|Pexels: Ahmet Kurt

Sagitario

Es un día para el movimiento, realiza un viaje corto para mejorar tu energía hoy.

Números de la suerte: 20, 38 y 49.

Capricornio

El Universo premiará tu constancia. Sigue trabajando por tus metas, ya que tu esfuerzo será reconocido.

Números de la suerte: 05, 13 y 27.

Acuario

Se expanden tus horizontes profesionales, el mensaje es mantener el contro de tu vida.

Números de la suerte: 14, 20 y 32.

Piscis

Aprende a distinguir las vibraciones que ayudan a tu evolución. Es un tiempo de transición profunda para dejar ir lo que no vibra contigo.

Números de la suerte: 21, 34 y 37.

