Filtran FOTO de la supuesta BODA entre Bad Bunny y Gabriela; esto es lo que sabemos

El show de medio tiempo de Bad Bunny acaparó las miradas de millones de personas alrededor del mundo, quienes se han mantenido informados de todo lo que pasa en su carrera artística, pero también en la personal. Mucho se ha hablado sobre una posible relación entre el cantante y Gabriela, una de las personas más allegadas a él desde hace años y es que ambos han hecho varios guiños de que están juntos sentimentalmente.

Bad Bunny es elogiado por un sacerdote en Puerto Rico

¿Bad Bunny y Gabriela se casaron?

Jaqueline Martínez, más conocida como “Chamonic” en los medios de comunicación, compartió una foto por medio de su cuenta de Instagram donde se puede ver un poco de la supuesta boda entre Bad Bunny y Gabriela, en la que se puede apreciar presuntamente a Benito Antonio Ocasio vestido con un traje de tono claro y también se ve a una mujer vestida de novia que está de espaldas.

Recordemos que Gabriela ni el intérprete de "Me porto bonito" han dado declaraciones confirmando o negando una relación; sin embargo, Bad Bunny dijo en varias ocasiones que ella fue la persona más cercana a él cuando fue en confinamiento por la pandemia por Covid-19.

El anillo de Gabriela que despertó rumores de un compromiso con Bad Bunny

El pasado 8 de febrero se llevó a acabo el Super Bowl LX en el que Bad Bunny fue el artista encargado de dar el tan esperado medio tiempo y no hay duda de que lo hizo increíble, pero eso no fue de lo único que se habló, debido a que muchos notaron una foto que Gabriela subió a redes sociales.

Gabriela Berlingeri desató una ola de rumores y comentarios al subir una foto en su cuenta de Instagram donde lució una gorra en la que tenía las letras PRL, sustituyendo las de NFL, lo cual dio a entender que estaría apoyando al "Conejo malo" en el Super Bowl.

Eso no fue lo único que llamó la atención, sino que ella portó un anillo en el dedo anular y el 1 de febrero en los Premios Grammy, Bad Bunny también llevó un anillo en el mismo dedo, por lo que se piensa sobre un posible compromiso.