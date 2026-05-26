¿Viaje familiar? FILTRAN videos de Cazzu con Inti y su presunto novio Ignacio Colombara en Disney

Luego de su gira “Latinaje” por países de Norteamérica, la cuál contó con aforo total, la trapera argentina Cazzu fue vista en uno de los parques de diversiones más amados por todo el mundo; Disney. Sin embargo, de acuerdo con algunos videos filtrados, la artista habría asistido con su hija Inti y su supuesto novio Ignacio Colombara, quién también es su bailarín.

¿Cómo fue la visita de Cazzu con Inti y su bailarín a Disney?

Hasta el momento no hay imágenes o videos publicados por Cazzu en donde se le vea con Ignacio y con su hija en Disney. Sin embargo, el también bailarín de la cantante publicó una serie de historias a través de su cuenta de instagram en donde se logra escuchar lo que podría ser la voz de la intérprete del tema “Con Otra”. Aunque en dicho material no se ve la cara de Cazzu ni la de su pequeña.

En los videos difundidos por Ignacio Colombara se puede apreciar el espectáculo de “El Rey León”, una de las cintas clásicas de Disney. Por su parte, el bailarín también publicó una fotografía del icónico castillo de princesas. A pesar de que Cazzu no aprovechó ningún espacio en sus redes sociales para publicar contenido de su visita, algunas fans de la cantante pudieron verla y pedirle una fotografía, material que se encuentra difundido en redes sociales.

¿Cazzu confirmó su noviazgo con Ignacio Colombara

Desde hace tiempo se le ha vinculado amorosamente a Cazzu con su bailarín Ignacio Colombara, no solo por la gran química que tienen sobre el escenario sino porque recientemente, en una de las presentaciones de la cantante, la intérprete de “Mucha Data” se refirió a su bailarín como “suyo”, hecho que desató miles de reacciones en redes sociales. ¿Dónde están las chicas solteras? Por favor, solteras y permitidas, les presento a mi amigo Tito, Gonza, Tato, y este (Ignacio) es mío", fueron algunas palabras de la trapera sobre el escenario.

Por otro lado, recientemente también se les vió a manos bajar de la misma camioneta, hecho que ha alimentado rumores sobre una posible relación aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado nada de manera oficial.