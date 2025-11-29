La foto que compartió Mariana Echeverría tras ser detenida

Las vacaciones forman parte muy importante para cualquier persona y más cuando se disfruta en familia. En estos días de descanso pueden ocurrir algunos inconvenientes como le ocurrió a Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez que fueron detenidos por la Policía en Canadá.

Por medio de sus historias de Instagram, la presentadora Mariana Echeverría como el futbolista Óscar Jiménez han decidido dar a conocer que fueron detenidos por la Policía en Canadá, donde se encuentran de vacaciones, porque cometieron una infracción vehicular.

Como era de esperarse las publicaciones se volvieron virales rápidamente por lo que se volvieron tendencia al estar tan expuestos. Sin dudas esto ha generado controversia.

¿Por qué fueron detenidos en Canadá?

En Canadá, las autoridades detuvieron al portero del América debido a que dio una vuelta de manera incorrecta; iba conduciendo cuando giró a la derecha, pero no hizo alto total, como indica el reglamento de tránsito de dicho país de Norteamérica. Como resultado, recibieron una multa de 243 dólares, lo que equivale a 4,447.18 pesos, según el cambio de hoy.

“No me paré en seco, pero di la vuelta despacito, como (hacemos) en México”, explicó Óscar Jiménez mediante el video que Mariana Echeverría publicó en sus redes sociales; además, la conductora respaldo a su esposo porque añadió “no como (en) México, no. O sea, simplemente no hiciste alto total”.

¿Qué publicó Mariana Echeverría?

Luego de que ocurriera este inconveniente, Mariana Echeverría publicó una foto en la que se la ve vestida con equipamiento para enfrentar el frío y con nieve de fondo.

De esta manera se puede ver que a pesar de la detención por la equivocación vial, siguen disfrutando de sus días en familia y de las vacaciones que tenían planeadas.

¿Por qué fueron detenidos en Marruecos?

Esta no es la primera vez que la pareja es detenida ya queen mayo del 2022, Mariana Echeverría y Óscar Jiménez viajaron a Marruecos, lo que también documentaron en sus redes sociales. El viaje se tornó tenso cuando la Policía los detuvo por exceder el límite de velocidad.

Ambos casos son parecidos ya que fueron detenidos por no conducir de la manera correcta y utilizaron las redes para darle a conocer a sus usuarios lo que ocurría.