Detienen a Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez

Las vacaciones forman parte muy importante para cualquier persona y cuando se disfrutan en familia tienen una gratificación extra. Sin embargo, nadie está librado de inconvenientes en un viaje como es el caso de Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez que fueron detenidos por la Policía en Canadá.

Fue a través de sus redes sociales que la comediante dio a conocer lo que han tenido que afrontar mientras realizaban un viaje de esparcimiento por Canadá. La situación, generada por una falta vial, dejó un poco dividida la opinión del matrimonio.

¿Por qué detuvieron a Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

Mariana Echeverría, el arquero y su hijo se movilizaban por Canadá en su vehículo cuando, según informó la también influencer, fueron parados por la Policía. Al parecer, Óscar Jiménez no realizó un giro bajo las normativas viales locales por lo que incurrió en una infracción.

Este fue el motivo por el que los uniformados les detuvieron la marcha y les informaron sobre la falta vial que acababan de cometer. Como sucede en estos casos, la Policía les labró un acto y les impuso una multa que no cayó muy bien a los afectados.

¿Mariana Echeverría no quería pagar la multa?

Según expresó la propia Mariana Echeverría en el video, la multa que la Policía de Canadá les impuso era de 243 dólares canadienses, que en moneda mexicana equivalen a unos 3,186 pesos. Ante esta situación, la comediante afirmó que había consultado en ChatGPT y que si no pagaban la multa no pasaba nada.

Esto ocasionó una división de opiniones con su esposo ya que Óscar Jiménez afirmaba que era conveniente pagar la multa recibida porque “no quiero entrar un día a Canadá y me metan al cuartito o algo”, remarcó el arquero. La situación expuesta en redes sociales se ha viralizado y rápidamente dio lugar al debate de los internautas.