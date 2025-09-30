Así ha ido cambiando la actriz Sydney Sweeney a través del tiempo (FOTOS)

Sydney Sweeney es sin lugar a dudas una de las actrices favoritas del mundo de Hollywood. Con tan solo 28 años, la artista ha protagonizado exitosos papeles que la han llevado a hacerse conocida a nivel internacional.

Luego de participar de “Euphoria”, en el año 2019, donde brilló interpretando a uno de los personajes principales de la serie “Cassie Howard”, la joven Sydney Sweeney tiene varios proyectos en vista y sus fans esperan volver a verla en la gran pantalla.

¿Cómo fue cambiando Sidney Sweeney a lo largo de los años?

Sydney Sweeney ha cautivado no solo con su gran talento, sino con su increíble belleza, tanto que es catalogada como una de las mujeres más lindas del ambiente del entretenimiento. En este marco, fue la propia actriz la que se encargó de compartir fotografías de ella cuando era pequeña.

Hace un par de años atrás, mucho antes de incursionar en el cine, Sidney Sweeney tenía la misma sonrisa pícara y esos ojos encantadores que la caracterizan. Su melena rubia como el oro y sus facciones delicadas reflejan que su belleza es natural y hasta podría decirse que es una herencia genética.

Luego de mostrar las fotos de cuando era niña, muchos de los seguidores de Sidney Sweeney expresaron que aquella pequeña de sonrisa gigante y cara angelical fue creciendo, pero sus rasgos se mantuvieron intactos y hoy sigue siendo una de las mujeres más lindas de Hollywood.

¿Qué proyectos tiene a futuro Sidney Sweeney?

La actriz Sidney Sweeney tiene varios proyectos en los que participará, entre ellos el drama “Echo Valley”, coprotagonizado también por Julianne Moore. Estará en la película de terror “The Housemaid”, donde comparte créditos con Amanda Seyfried y es parte de la biopic de Christy Martin. En esta última producción, ella interpreta a la histórica boxeadora que aborda su carrera deportiva y su historia personal de abuso.

Por otra parte, Sidney Sweeney protagonizará “The Caretaker”, una historia sobre una impostora que se hace pasar por una chica desaparecida para obtener riqueza. Además, la actriz expresó su interés en participar del remake de un clásico de los años 60’ llamado “Barbarella”.