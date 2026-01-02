¿INDIRECTA para Cazzu? Ángela Aguilar publica CONTROVERSIAL mensaje

La cantante mexicana Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje reflexivo en Instagram durante las últimas horas de 2025. Tras un año intenso, lleno de críticas y señalamientos por su relación con Christian Nodal, la artista de 22 años dejó claro que no piensa rendirse ante la presión mediática ni las comparaciones con Cazzu , la expareja de su esposo.

El mensaje que encendió las redes

En su publicación, Ángela escribió: “Rendirme habría sido darle la razón al ruido. Y yo no llegué hasta aquí para desaparecer cuando incómoda”.

La intérprete reconoció que el 2025 puso a prueba su paciencia, su fe y su capacidad de mantenerse firme frente a las adversidades. “Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena”, añadió, en lo que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas que ha recibido desde que oficializó su relación con Nodal en junio de 2024.

Ángela también destacó que no atravesó sola las dificultades del año: Su familia fue el sostén en los momentos más complicados, sus seguidores; a quienes llamó cariñosamente “angelitos”, le recordaron que hacer las cosas con respeto todavía importa y su fe fue el refugio donde encontró fuerza cuando no había explicaciones.

Un nuevo ciclo en 2026

La cantante aseguró que ahora habla “desde la claridad” y no desde la herida, tras haber enfrentado lo peor y elegir no convertirse en ello. Agradeció al 2025 “las lecciones que no pedí y la fuerza que me dejaste” y definió el año como “intenso”.

Ángela confirmó que en mayo de 2026 celebrará su boda religiosa con Christian Nodal, lo que marcará casi dos años de matrimonio civil. Este nuevo paso en su vida personal coincide con una etapa de madurez artística y emocional.

¿Indirecta para Cazzu?

Aunque nunca mencionó directamente a Cazzu, el tono de su mensaje fue interpretado por muchos como una indirecta hacia la cantante argentina, con quien ha sido constantemente comparada desde que inició su relación con Nodal. La publicación se viralizó rápidamente y generó debate entre sus seguidores, quienes la respaldaron por mostrarse firme y auténtica frente a la polémica.

Con este mensaje, Ángela Aguilar deja claro que no pretende ceder ante las críticas y que seguirá construyendo su carrera con convicción, autenticidad y el respaldo de quienes creen en ella.