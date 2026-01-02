13 peinados de primera comunión que lucen hermosos y son para cualquier época del año

La ceremonia de la primera comunión es tan importante como cualquier otro evento o fiesta, por eso muchas apuestan por lucir hermosas con peinados tradicionales que, aunque pasen los años, no pasan de moda.

En esta selección de 13 looks te presentaremos ideas de peinados que puedes tomar para tu ceremonia y la reunión familiar de la primera comunión.

Uno por uno, los peinados de primera comunión que lucen bellísimos

Trenza corona con flores: Teje una trenza alrededor de la cabeza como una “corona” y adórnala con pequeñas flores blancas o perlas; se ve angelical y delicada, perfecta con vestidos tradicionales.

Las flores le dan un toque de libertad y paz a este peinado para la primera comunión.|(ESPECIAL/PINTEREST)

Medio recogido con ondas suaves : Separa la parte superior del cabello, recógelo atrás y deja el resto suelto con ondas suaves ; crea un look romántico y natural que enmarca el rostro.

: Separa la parte superior del cabello, recógelo atrás y deja el resto suelto con ; crea un look que enmarca el rostro. Moño bajo clásico con tocado : Recoge todo el cabello en un moño bajo pulido , ideal con un tocado o tiara; aporta un estilo elegante y sofisticado que dura toda la ceremonia.

: Recoge todo el cabello en un , ideal con un tocado o tiara; aporta un estilo que dura toda la ceremonia. Trenzas dobles hacia atrás : Haz dos trenzas simétricas desde las sienes hacia atrás y únelas en un lazo o moño; este peinado mantiene el cabello ordenado y luce muy dulce.

: Haz dos trenzas simétricas desde las sienes hacia atrás y únelas en un lazo o moño; este peinado y luce muy dulce. Ondas sueltas con diadema floral : Peina el cabello con rizos ligeros y coloca una diadema floral blanca; queda suave y encantador , combinando con casi cualquier vestido.

: Peina el cabello con rizos ligeros y coloca una diadema floral blanca; queda , combinando con casi cualquier vestido. Moño alto con lazo de raso : Eleva el cabello en un moño alto y fíjalo con un lazo de raso blanco; este estilo resalta el rostro y da un aire clásico y pulido .

: Eleva el cabello en un moño alto y fíjalo con un lazo de raso blanco; este estilo y da un aire . Trenza espiga lateral : Haz una trenza espiga recogida hacia un lado y sujétala con una cinta fina; aporta un look moderno pero delicado .

: Haz una trenza espiga recogida hacia un lado y sujétala con una cinta fina; aporta un look . Corona de trenza con rizos abajo: Haz una trenza halo alrededor de la cabeza y deja rizos sueltos abajo; se ve regia y elegante, ideal con accesorios de perlas.

La corona en el peinado para primera comunión le da un toque mágico.|(ESPECIAL/PINTEREST)

Moño bajo trenzado : Haz pequeñas trenzas en la parte superior y júntalas en un moño bajo; este peinado combina estructura con suavidad .

: Haz pequeñas trenzas en la parte superior y júntalas en un moño bajo; este peinado . Ponytail con ondas y accesorios : Recoge en una cola de caballo media o baja, crea ondas y añade clips brillantes; da un estilo juvenil y elegante .

: Recoge en una cola de caballo media o baja, crea ondas y añade clips brillantes; da un estilo . Trenza en cascada con flores: Teje una trenza en cascada que deja mechones libres y adórnala con mini flores; queda etérea y adorable.

Inspírate con estos peinados para niñas en su primera comunión.|(ESPECIAL/Pinterest)

Peinado semirecogido con perlas : Toma dos mechones de los lados, trénzalos hacia atrás y sujétalos con perlas; este look simple pero refinado luce con vestidos clásicos.

: Toma dos mechones de los lados, trénzalos hacia atrás y sujétalos con perlas; este look luce con vestidos clásicos. Ondas con tiara delicada: Deja el cabello suelto con ondas suaves y coloca una tiara liviana, ideal para un aire de princesita moderno.

¿Qué significa hacer la primera comunión?

La primera comunión es uno de los sacramentos de la iniciación en la vida religiosa, principalmente en el catolicismo y el cristianismo. Es la segunda etapa, después del Bautismo y la Confirmación, según explica la Basílica de Atocha de España.

En México, es tradición que los niños acudan a la iglesia vestida de blanco para simbolizar la pureza, la inocencia y un nuevo comienzo en la fe. Luego, hay una celebración con una fiesta con un desayuno en familia junto a los seres queridos, para luego lanzar el tradicional bolo.