Fue galán de telenovelas y ahora hace algo que nadie esperó: predica como pastor en Florida

El exactor José Ángel Llamas, recordado como uno de los galanes de telenovelas como Amor Descarado, Tentaciones y Alma Indomable, dio un giro radical a su vida profesional que sorprendió a todos: dejó la actuación para convertirse en pastor en una iglesia de Florida, Estados Unidos.

Llamas inició su camino hacia la fama en la televisión durante las décadas de 1990 y 2000, pero su estrellato solo duró alrededor de 10 años. En 2011 anunció su retiro del mundo del espectáculo para dedicar más tiempo a su familia y realizar labores de voluntariado en la iglesia Calvary Chapel Fort Lauderdale.

¿Qué pasó con José Ángel Llamas?

En el canal de YouTube de la congregación, el actor aparece en varios videos compartiendo su testimonio y reflexiones sobre la fe. Su esposa, Mara Croatto, con quien está casado desde 2004, también se unió a esta nueva etapa de su vida. Ambos comenzaron sus carreras en la actuación sin demasiada experiencia, pero con el tiempo comprendieron que buscaban algo más profundo que la fama.

(ESPECIAL/IMDb) José Ángel Llamas y Elizabeth Gutiérrez en Amor Comprado.

José Ángel explicó que, al darse cuenta de que sus personajes no reflejaban quién era realmente y de cómo esto afectaba su relación de pareja, decidió reencontrarse con la ayuda de Dios. Mara, aunque al principio lo acompañó por compromiso , terminó maravillada por la experiencia .

“Estoy ahora dedicado a Él, soy voluntario. Hoy, tengo un propósito para vivir”, expresó en uno de los videos de Calvary Chapel Fort Lauderdale.

¿Cuál fue la última aparición pública de José Ángel Llamas?

Su más reciente participación en estos videos fue en abril de 2020, cuando informó que ocupaba el cargo de pastor asistente en el campus y compartió un pasaje bíblico.

(YouTube/Calvary Chapel Fort Lauderdale) José Ángel Llamas y su esposa Mara Croatto.

La historia de José Ángel Llamas demuestra que, aunque la fama y el dinero puedan tentar, la verdadera decisión sobre cómo vivir recae en cada persona. Su camino inspira a quienes buscan forjar su propio destino y no dejarse atrapar por las apariencias.