Fue una promesa de La Academia, llenó foros con su voz y hoy canta solo en sus redes sociales

Si alguna vez viste La Academia por Azteca Uno, seguro recuerdas a un cantante que prometía conquistar los escenarios con su voz. Aunque en su momento generó gran emoción, llenó foros y todos hablaron de él, hoy busca nuevas oportunidades mostrando su talento en redes sociales. Se trata de Adrián Varela, un artista que sigue demostrando su pasión por la música de manera más íntima y cercana a su público. ¿Lo recuerdas?

El cantante mexicano, originario de Sinaloa, participó en la cuarta temporada del reality show, la misma en la que estuvieron Erasmo Catarino y Yuridía, pero su camino fue diferente.

¿Qué pasó con Adrián Varela de La Academia?

Adrián Varela, quien estudió Arquitectura en la Universidad Autónoma de Occidente, se alejó de los reflectores por un tiempo, pero nunca dejó de trabajar en su música. En una charla con ExaFM en 2024, reveló que se ha inspirado en acontecimientos personales cercanos a él, y ese mismo año lanzó canciones de mariachi dedicadas a su terapeuta, quien sufrió una pérdida trágica.

(Instagram @adrianvarelamx) Adrián Varela en La Academia (izq.) y actualmente.

Se ha concentrado en hacer crecer su comunidad en Internet, compartiendo contenido en TikTok, Instagram y YouTube, plataformas que comparó con La Academia, pues allí el público lo conoce tal como es. Su pasión, dijo, no es conseguir la fama, sino “estar en paz” con su vida y “pasarla bien” mientras hace música. También realiza presentaciones privadas y asiste a festivales de música.

En 2022 tuvo un desliz, pues denunció en sus redes sociales que fue despedido de manera injustificada del Instituto Municipal de Cultura de Culiacán. Sin embargo, su carrera volvió a remontar a finales del año pasado, cuando se unió al elenco de La Academia Generaciones, producido por Bobo Producciones, donde cinco de las generaciones del programa regresaron para ofrecer conciertos en varias ciudades de México.

Sea como fuere, Varela recuerda su participación con cariño y siempre ha estado agradecido por la oportunidad e impulso que le dio a su carrera musical.

¿Qué enfermedad tiene Adrián Varela de La Academia?

Adrián Varela, de 41 años, sufre problemas cardíacos que tiene desde su nacimiento. Su diagnóstico, según compartió en 2022 a través de Instagram, es una insuficiencia aórtica moderada, por lo que sigue un tratamiento que deberá mantener de por vida. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el compositor comparta su talento a sus más de 38 mil seguidores.