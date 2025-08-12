La actriz de Disney que hoy rompe las pantallas y hace algunos años estaba sumida en las drogas

La actriz Lindsay Lohan la está rompiendo en los cines con el estreno de Otro Viernes de Locos, secuela directa del clásico de comedia Un Viernes de Locos (Freaky Friday), que se estrenó en 2003 junto a Jamie Lee Curtis. Sin embargo, en todo este tiempo, la famosa exestrella infantil de Disney atravesó un problema que ahora aborda con madurez: las drogas.

¿Qué pasó con Lindsay Lohan?

Desde 2007, Lindsay Lohan enfrentó varios problemas con la ley y fue arrestada en distintas ocasiones. No fue hasta 2013 cuando decidió ingresar a rehabilitación por 90 días en la Clínica Betty Ford, una institución privada dedicada al tratamiento de adicciones a las drogas y al alcohol. Aunque este fue su último proceso, la actriz ya había pasado por otros seis centros anteriormente, algo que, según ella misma, “no tenía sentido”.

(Instagram/Especial) Así luce Lindsay Lohan antes y después de su adicción a las drogas.

De acuerdo con CNN, en aquel entonces la protagonista de Chicas Pesadas estaba en una situación crítica y la única solución era este procedimiento ordenado por un tribunal. Antes de su ingreso, habló con Daily Mail y abordó el delicado tema, afirmando que había consumido drogas “unas cuatro o cinco veces”.

A partir de entonces, Lindsay se convirtió en blanco de la prensa: todos querían fotografiarla y obtener declaraciones en medio de su crisis. Estos comportamientos resultaron traumáticos para ella, según ha revelado en entrevistas, al grado de generarle TEPT (trastorno de estrés postraumático).

Actualmente, Lohan vive en Dubái junto a su esposo, Bader Shammas, con quien contrajo matrimonio en abril de 2022. Ambos tienen un hijo llamado Luai.

¿Por qué Lindsay Lohan ahora vive en Dubái?

La actriz reveló a The Times que se mudó a Dubái para vivir con su esposo e hijo y así evitar a los paparazzi, procurando que su pequeño crezca lejos de las cámaras.

(YouTube/LiveKellyandMark) Lindsay Lohan dice que se siente segura junto a su esposo en Dubái.

Recientemente, la actriz de Juego de Gemelas confesó que también quería “alejarse de Hollywood”. En una entrevista en el programa Kelly & Mark, dijo que ahora “vive una vida normal”, sin la preocupación de que alguien fotografíe a su hijo, y que se siente segura, ya que en ese país los paparazzi son ilegales.