Eiza González asegura que las industria la está destruyendo.

La estrella de la pantalla chica y grande ‘asustó' a sus seguidores al hacer una fuerte revelación sobre su estado emocional debido al trabajo.

Eiza González es una de las actrices mexicanas más importantes internacionalmente. Su belleza y talento la han llevado a protagonizar grandes producciones y ha conseguido posicionarse como una artista cotizada y exitosa. Sin embargo, aunque la vemos empoderada, guapa y feliz, también tiene que lidiar con dificultades.

Recientemente, la actriz mexicana confesó que la industria en la que se desempeña la abruma, lo que hizo que sus millones de seguidores aplaudieran su sinceridad y se sintieran identificados con ella.

Fue por medio de su cuenta personal de Twitter, que González abrió su corazón y confesó que su carrera a pesar de parecer glamourosa y especial, también es muy demandante y en ocasiones la ha llegado a afectar demasiado.

“Honestamente, esta industria me destruye a mí y a mi salud mental tan mal a veces. Como Jesucristo”, fueron las palabras de la actriz mexicana que rápidamente encendieron los focos rojos de sus seguidores.

Preocupados, los fans de Eiza le mandaron palabras de apoyo, pues no es algo común ver a Eiza quejarse o decir algo que no sea positivo. Sin embargo, sus fans saben que cuando Eiza quiere dejar en claro una postura, lo hace en Twitter, donde tiene más libertad de expresión.

No es la primera vez que la actriz de Godzilla vs. Kong habla y reflexiona sobre lo mucho que ha cambiado su manera de pensar. Recientemente en una entrevista para Shape, Eiza confesó que cuando llegó a los 30 experimentó un cambio interno: “Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura: esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla”.

“Quiero darle a mi cuerpo este mensaje consistentemente de que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable. Especialmente en medio de una pandemia, nos damos cuenta de que nuestros cuerpos están haciendo mucho para mantenernos con vida. Tenemos que estar agradecidos”, aseveró González.

Pese a ser una reconocida actriz que se está abriendo paso gracias a su talento y por méritos propios, la prensa siempre ha estado pendiente y presionando sobre su físico. En la misma entrevista recordó las fotos que le tomaron junto a Josh Duhamel en la Riviera Maya: “Hace cuatro años, fui de viaje con mi novio de entonces y fui fotografiada por un paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna en las fotos y estaba muy avergonzada. Ahora me siento tan sexy cuando veo mi celulitis, me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido a los 20”.

En su cuenta de Twitter, Eiza también ha dicho que ser una figura pública distorciona la manera en que otras personas la perciben y que muchas veces no es la realidad: “Siempre me sentí juzgada por el ojo público y siento que así sigue siendo, la gente tiene una percepción mía que no es cierta y se les hace muy fácil dejarme muchas cosas ofensivas. No es fácil ir por la vida ignorando eso, vivir con la presión que no debe afectarme y por ser figura pública, callarme...

