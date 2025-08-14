Ganó La Academia y aun así por años nadie la peló, pero ahora brilla en el teatro musical

Myriam Montemayor fue la ganadora de la primera generación de La Academia en 2002 y conquistó al público con su voz . Sin embargo, a diferencia de otras estrellas del reality show, su carrera atravesó dificultades durante varios años. Aun así, la cantante logró destacar en el teatro musical, un arte que, más de dos décadas después de su triunfo, sigue siendo uno de sus principales escenarios. Pero, ¿qué fue de ella?

La intérprete de canciones como Hasta el límite, Evidencias, Así no te amará jamás y Señora nunca dejó de lado la música, aunque no alcanzó la misma proyección mediática que algunos de sus compañeros académicos como Yahir o Víctor García . Aun así, tanto en su vida personal como en su trayectoria, ha mantenido un vínculo cercano con sus miles de seguidores.

¿Qué es de la vida de Myriam Montemayor?

Actualmente, Myriam continúa activa con una gira de presentaciones en festivales y teatros del país. El pasado 8 de agosto fue invitada especial de Grupo Límite en la Terraza Sultán, donde también participaron Caballo Dorado y Los Kdt’s. Entre sus próximos compromisos destacan su participación en el Teatro Morelos de Toluca el 31 de agosto, junto a Natalia Sosa, Manuel José y Sheyla, así como presentaciones en La Maraka los próximos 3 de octubre y 5 de diciembre.

(Instagram) Myriam Montemayor se ganó al público del teatro musical tras ganar La Academia.

Su incursión en el teatro no es nueva, ya que tras su paso por La Academia formó parte de los musicales Jesucristo Superestrella y Cats.

Así lucía Myriam Montemayor en La Academia

Cuando participó en el reality, Myriam tenía apenas 21 años y lucía muy diferente a la mujer que es hoy. En aquella época llevaba el cabello corto, a la altura de los hombros, y teñido de un tono pelirrojo; actualmente, prefiere un castaño claro y una melena larga.

(Instagram @myriammontecruz_) Así luce Myriam Montemayor antes y después de La Academia.

Historias como la de Myriam inspiran a sus seguidores, quienes buscan oportunidades para darse a conocer y conectar con una comunidad de fans dispuesta a apoyarlos incondicionalmente.