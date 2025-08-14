Fue un crack en La Academia y ya casi nadie se acordaba de él, pero hará un regreso que no se esperaba

En La Academia han pasado decenas de participantes , pero solo unos pocos logran conquistar al público con su voz. Y aunque a veces se alejan de los reflectores, siempre encuentran la manera de regresar con el apoyo de sus fans. Así le pasó a Víctor García, el carismático cantante que todos amaban y que muchos creían olvidado. Sin embargo, el artista mexicano sorprendió al anunciar una noticia que encendió nuevamente los reflectores sobre su carrera.

¿Qué pasó con Víctor García de La Academia?

Víctor García participó en la primera generación del reality La Academia, transmitido en 2002. Aunque no obtuvo el primer lugar, se ganó el segundo puesto y, sobre todo, el corazón de miles de seguidores.

(Instagram @victorgmusicaof) Víctor García tiene 4 fechas de conciertos en México.

Tras el concurso, se lanzó como cantante y también incursionó en la actuación, destacando en la telenovela Los Sánchez. Aunque en la década de 2010 no publicó nueva música, participó en otros proyectos como jurado en La Academia Kids 2014 y en el reencuentro del programa en 2017.

Después, se mantuvo alejado de la vida pública durante un tiempo y hasta estuvo envuelto en un escándalo cuando la prensa reveló que se había convertido en padre. Él prefirió no hablar del tema, pues se encontraba preparando su regreso a la música.

La Chicuela platicó con Víctor García que regresa con nuevos proyectos [VIDEO] El regional mexicano está de moda y a todo lo que da. Víctor García quiere formar parte de este boom y trae un nuevo proyecto entre manos, aquí reveló todo.

¿Cómo será el regreso de Víctor García de La Academia?

A inicios de este año, Víctor García confirmó su regreso a los escenarios y comenzó a buscar ciudades para presentarse en una gira con la que promocionará su álbum Mi Regreso. El disco incluye temas como Ayer te pedí, Invisible, Mi funeral, Aquí nadie te extraña y Tu olvido, algunos de ellos en colaboración con otros artistas.

De hecho, el cantante de 49 años ofreció una probadita de lo que será su tour durante una aparición sorpresa en un concierto de Bobby Pulido, el pasado 9 de agosto, en el Auditorio Nacional.

Fechas de conciertos de Víctor García de La Academia:

Víctor García tiene programado hasta ahora 4 fechas de conciertos en México, incluyendo CDMX y Monterrey: