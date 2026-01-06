Ginny Hoffman arremete contra Daniela Parra por apoyar a Héctor ‘N’

Parece que el caso de Héctor ‘N’ no va a disminuir, en especial con las declaraciones que hizo Ginny Hoffman al momento de dar sus declaraciones y opiniones sobre el apoyo que él recibe de Daniela Parra, dejando a todos boquiabiertos al respecto.

Considerando todos los aspectos anteriores, te detallaremos qué fue lo que comentó durante la entrevista que le hizo un reconocido influencer en su podcast; descubre cuáles fueron sus comentarios.

¿Qué comentó Ginny Hoffman?

En un reconocido podcast, realizado por un influencer que se destaca por entrevistar a todo tipo de celebridades, recientemente al lugar acudió Ginny Hoffman, quien aprovechó el espacio para poder hablar de todo el proceso personal que ha llegado a enfrentar desde que su hija Alexa denunciara abiertamente a Héctor ‘N’.

Claramente, durante la entrevista, la personalidad resaltó lo lamentable que es ver que Daniela Parra decidió darle la espalda a su hermana, sin importar que ella sabía toda la verdad sobre los lamentables hechos.

Además, aclaró que desde todo el proceso legal que se ha hecho, algunos medios han aprovechado la polémica para dar solamente especulaciones y algunos ya se han puesto del lado de ciertas celebridades.

Ante toda la presión mediática, Ginny Hoffman declaró abiertamente que ha tenido que someterse a terapias y cierto apoyo psiquiátrico; aunque se ha mostrado sonriente y fuerte ante las cámaras, en la privacidad se ha derrumbado ante lo intenso de la situación, llorando en silencio y sola.

¿Dónde se encuentra Héctor Parra?

No olvidemos que Héctor ‘N’ fue detenido en el 2021, luego de que Alexa lo señalara por abuso sexual mientras ella era una menor de edad. Desde entonces se ha llevado a cabo una fuerte disputa legal ante las declaraciones que se hicieron en su contra.

Además, desde ese año, él se encuentra en la cárcel; durante todo ese tiempo, Daniela Parra se ha encargado de defenderlo ante todos los comentarios que hay en su contra. Aunque se han hecho todo tipo de comentarios, parece que la situación entre ellos no va a disminuir, por lo que el pleito legal podría ser más duradero.