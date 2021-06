Ginny Hoffman rompe el silencio tras detención de Héctor Parra.

Ginny Hoffman rompe el silencio tras la detención de Héctor Parra. La actriz agradeció a las autoridades por su colaboración e indicó que no puede hacer declaraciones públicas, pues es su equipo de abogados quien se está haciendo cargo del asunto legal.

Héctor Parra fue arrestado este 15 de junio después de que su hija, Alexa Parra, levantara una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. Luego de ello, Ginny Hoffman, ex pareja de Parra y madre de Alexa, dio a conocer un comunicado en sus redes sociales.

Antes que nada quiero agradecer el apoyo que nos han brindado a mi hija y a mi durante este largo y difícil proceso que ha durado casi 10 meses. Quiero pedirles un poco más de paciencia, ya que debido a la situación legal en la que nos encontramos, no se nos permite dar información de ningún tipo, esto a manera de no entorpecer las investigaciones

Ginny Hoffman aseguró que este 16 de junio comienzan las audiencias

Ginny Hoffman aseguró que este 16 de junio comienzan las audiencias, así que para no entorpecer la investigación, no puede dar más detalles; no obstante, la actriz agradeció el apoyo que ha recibido de Sergio Mayer, quien durante el proceso legal la ha orientado a ella y a su hija.

Quiero agradecer el apoyo y asesoramiento que a lo largo de este periodo he recibido por parte de Sergio Mayer y al despacho legal Ramírez

Héctor Parra fue detenido afuera de su casa ubicada en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, mientras lavaba su coche; posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Oriente. La actriz aseguró a un programa de televisión que presuntamente su esposo entraba al baño cuando su hija se bañaba.

Cuando mi hija se quedaba a dormir en su casa, él se dormía con la niña en bóxer. Un día vio a este señor auto complacerse cuando mi hija dormía en la misma cama, además de que guardaba la ropa interior de mi hija con su ropa interior, tenía actitudes enfermas

