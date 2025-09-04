Muere Giorgio Armani, el rey de la moda, a los 91 años: ¿de qué murió?

Este jueves, el mundo de la moda se viste de luto al confirmarse la muerte del prestigioso diseñador Giorgio Armani. La triste noticia fue confirmada oficialmente por el Grupo Armani que despidió con profundo dolor a su creador.

Giorgio Armani tenía 91 años de edad y era considerado como el rey de la moda. Sus diseños dejaron un legado imborrable en la moda italiana y en cada rincón del mundo en donde su nombre es uno de los más reconocidos.

¿Cómo se confirmó la muerte de Giorgio Armani?

Fue el Grupo Armani, creado por el famoso diseñador, el encargado de dar a conocer la triste noticia. A través de sus redes sociales, fondos negros y letras blancas confirmaron el deceso del rey de la moda este jueves.

“Con infinita tristeza, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador y fuerza motriz incansable: Giorgio Armani”, reza el comunicado. Acompañado de una fotografía del diseñador italiano, sus empleados lo despidieron con pesar.

¿Cómo despidieron al diseñador Giorgio Armani?

La noticia por la muerte de Giorgio Armani comenzó a recorrer rápidamente al mundo entero. El afamado diseñador italiano ha despertado la admiración de quienes se desenvuelven en el ámbito de la moda, mientras que quienes forman parte del Grupo Armani expresaron su profundo dolor.

“Il Signor Armani, como siempre fue llamado respetuosa y admiradamente por empleados y colaboradores, falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos. Infatigable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones, y los muchos proyectos en curso y futuros”, destacó Grupo Armani.

¿De qué murió Giorgio Armani?

Mientras el mundo mantiene la sorpresa y se hunde en el dolor por la muerte de Giorgio Armani, los detalles sobre los motivos de su deceso no han trascendido del todo. Sin embargo, se sabe que el diseñador se ausentó de los últimos dos desfiles de la Semana de la Moda de Milán por complicaciones en su salud. A sus 91 años, el diseñador se encontraba en su casa “en convalecencia” y finalmente este jueves dijo “adiós”.

“La cámara fúnebre estará instalada desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y estará abierta de 9 a.m. a 6 p.m., en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro. De acuerdo con los deseos explícitos del Sr. Armani, el funeral se llevará a cabo en privado”, culmina el comunicado de Grupo Armani.