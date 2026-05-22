Giovanni Laguna ROMPE EL SILENCIO tras ser puesto en libertad por presunta agresión a Andrea del Val: “Ella quería hacer show”

Este jueves 21 de mayo el diseñador y maquillista venezolano Giovanni Laguna compartió a través de sus redes sociales un mensaje luego de ser puesto en libertad por presunta agresión a Andrea del Val, quién es Miss Venezuela Global 2025.

¿Qué dijo Giovanni Laguna luego de ser puesto en libertad por presunta agresión a Andrea de Val?

En el video que Giovanni Laguna, mejor conocido como "El estilista de Misses" compartió en sus redes sociales mencionó que hablaba desde el respeto a las mujeres, a su persona y a sus amigos “Hay mucha gente que está a mi favor porque saben totalmente que yo sería incapaz de hacer lo que pasó”. De acuerdo con sus declaraciones, el diseñador fue puesto en libertad “gracias a Dios, a su versión y a lo que los testigos dijeron”. En el mensaje que Laguna compartió mencionó que nunca se había llevado bien con Andrea del Val debido a la personalidad de ella.

Giovanni expresó que Andrea estaba hospedada en el mismo lugar que en el de la persona que él se encontraba arreglando. “Todo empezó porque hubo un malentendido” fueron palabras del diseñador, quien dijo que la modelo lo comenzó a grabar amenazando para que todos supieran la clase de persona que era el diseñador. En el mismo video el maquillista dijo que él nunca la golpeó. “Justo cuando ella me nombra a las dos personas que yo no quería que nombrara por show, porque ella quería hacer show tal cual yo lo dije en el video, yo me voy encima de ella y no fue a pegarle, yo me voy encima de ella a quitarle el teléfono”, fue parte de su declaración. Según la versión de Giovanni una lámpara se cayó en la cara de la modelo, quién luego de los hechos lo golpeó “Yo nunca le toqué ni un pelo a ella”, fueron algunas de sus palabras en dicho video.

Por otro lado, mencionó que las personas con las que ha trabajado no tienen nada que ver en la situación por lo que no quería que las involucraran. Por su parte, agradeció a los testigos que dieron su declaración, a su abogado, a los jueces y a quienes los apoyaron.

¿Quién es Andrea del Val?

Andrea Carolina del Val Torres, mejor conocida como Andrea del Val es una reconocida modelo, actriz y reina de belleza venezolana. Hoy en día tiene el título de Miss Venezuela Global 2025 y ha participado en distintos certámenes internacionales de belleza. Su presencia en redes sociales la ha llevado a generar un gran número de seguidores que siguen su carrera de cerca.