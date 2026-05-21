Maquillista y amigo de Fátima Bosch habría agredido a Miss Venezuela; así fue el momento de su ARRESTO

En las últimas horas el nombre del diseñador venezolano Giovanni Laguna ha acaparado los titulares en medios nacionales e internacionales, así como en las redes sociales luego de que fuera detenido en Francia tras haber sido señalado de agredir físicamente a la modelo Andrea de Val, actual Miss Venezuela Global 2025.

De acuerdo con información difundida todo comenzó cuando la modelo, igual de origen venezolano, compartió diversos videos sobre una presunta discusión que mantenía con el también maquillista de Fátima Bosch, después de un momento reveló otras imágenes cómo habría quedado su rostro luego de ser aparentemente golpeada por Laguna.

En los videos difundidos por Andrea del Val, se observa a la modelo con sangre en el rostro mientras encara al estilista y lo acusa públicamente de haberla golpeado. Posteriormente, comenzaron a circular imágenes de Giovanni Laguna esposado y siendo escoltado por elementos policiales franceses. Hasta el momento, el estilista no ha emitido una declaración oficial sobre lo sucedido. DE igual modo, no se ha revelado cómo ha sido la reacción de Fátima Bosch, ni se han dado a conocer declaraciones sobre el caso.

¿Quién es Giovanni Laguna, estilista detenido en Cannes?

Giovanni Laguna es conocido en el mundo de los certámenes y la moda por trabajar con importantes figuras del espectáculo, así como ser una figura clave dentro del modelaje pues también es conocido como "El estilista de Misses" entre sus relaciones más cercanas destaca la de la mexicana Fátima Bosch, con quien recientemente apareció en publicaciones relacionadas con el Festival de Cannes.

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Giovanni Laguna por agredir a una Miss?

Hasta el momento públicamente no se ha revelado las acciones legales que enfrentaría el venezolano, sin embargo, al ser un hecho ocurrido en Francia su proceso legal estaría bajo las leyes francesas relacionadas con violencia física y agresión.

Asimismo, dependiendo de la gravedad de las lesiones y de las pruebas presentadas por la víctima podrían imponer sanciones penales que van desde agresión simple hasta violencia agravada. Además, podría enfrentar consecuencias civiles, restricciones migratorias e incluso afectaciones importantes en su carrera profesional dentro de la industria de la moda y los certámenes de belleza.