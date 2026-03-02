Gomita ROMPE EL SILENCIO sobre la crisis de salud que casi le cuesta la vida: “Neta sentía que ya me moría”

La influencer y conductora Gomita sorprendió a sus seguidores al revelar todo lo que vivió en uno de los capítulos más difíciles de su vida personal, donde un "simple bypass" le trajo severas complicaciones de salud que la orillaron a pensar en su muerte.

A través del podcast "La pape 2" que realiza Lapizín, Araceli Ordaz decidió contar lo que estaba atravesando tras su repentino cambio físico ya que con ello surgieron varias especulaciones, notas falsas y criticas en redes sociales, y al fin estaba lista para hablar del proceso que esta atravesando luego de que procedimiento estético la llevará a una emergencia médica que casi le cuesta la vida.

De acuerdo con sus palabras en esta faceta de cambios decidió hacerse el bypass con la mejor intención de parar todas las cirugías, sin embargo, todo se complicó cuando empezó a sentir ganas de vomitar (lo cual es inusual en este procedimiento) y ver su estomago inflamado la mayor parte del día: "sentía que se me reventaba el estomago por dentro, sentí que me moría", reveló la conductora al señalar que fueron los primeros síntomas que la hicieron ir de emergencia al hospital.

Tras su estado preocupante en el que se presentó, los especialistas le indicaron que tras una revisión su intestino estaba lleno de aire, asimismo, revelaron que una obstrucción, sin embargo, tenían que realizarle una cirugía para identificar la causa de la obstrucción y de no hacerlo podría resultar un panorama fatal.

Me dijeron que si no me operaban me podía morir… y empecé a orar. Les dije que no me quería morir

Durante su relato, mostró un video donde el doctor le explicaba lo que estaba pasando con su intestino, ya que su colón había quedado enrollado en él. La también influencer explicó que la recuperación ha sido difícil, en parte debido a las múltiples cirugías estéticas previas, que han dejado su abdomen con heridas que aún no sanan por completo. De igual modo, habló de las complicaciones físicas que ha tenido como el moverse, el no poder usar ropa que no sea más que pijamas o no poder reír. Finalmente se dijo arrepentida de haberse sometido a procedimientos sin considerar completamente los riesgos.

Infórmense bien, cuídense mucho y no minimicen ninguna señal del cuerpo

En el podcast que dura más de una hora y media su hermano Lapizín describió la experiencia como un episodio muy doloroso y angustiante para la familia, sin embargo, Gomita reconoció todo el esfuerzo que hizo su hermano, así como estar pendiente de ella en cada momento.

Aunque todo parece ir bien en la recuperación de Araceli Ordaz, internautas se conmovieron al escuchar sus palabras de que enfrenta incertidumbres de qué es lo que se viene más adelante, así como las futuras dificultades para lograr un embarazo debido a las secuelas de las intervenciones.