Cómo hacer un moño tricolor para la fiesta mexicana: paso a paso
Gánale al tiempo con estas manualidades DIY para hacer tus propios moños decorativos para el cabello para el 15 y 16 de septiembre.
La fiesta mexicana es una de las celebraciones más esperadas de septiembre, pues las casas, escuelas y oficinas suelen llenarse de decoraciones con los colores verde, blanco y rojo. Si quieres complementar tu atuendo sin gastar demasiado, puedes hacer tus propios accesorios en casa. Una opción sencilla es el moño tricolor para la fiesta mexicana, ya que puedes elaborarlos con listones y algunos materiales fáciles de conseguir. Además, puedes personalizarlos de acuerdo con tu estilo y utilizarlos en el cabello, la ropa o incluso para decorar una bolsa.
Paso a paso para hacer moños tricolor para la fiesta mexicana
- Lo primero que debes hacer es conseguir listones verde, blanco y rojo, preferentemente de un material que mantenga su forma, como el grosgrain o satén. También necesitarás tijeras, silicón caliente, hilo, aguja y una liga o pasador para el cabello.
- Luego, corta tres tiras de listón del mismo tamaño, una de cada color. El largo dependerá de qué tan grande quieras que sea el moño, pero puedes comenzar con piezas de aproximadamente 20 centímetros.
- Posteriormente, forma un aro con cada listón y une los extremos con un poco de silicón caliente. Presiona durante unos segundos para evitar que se despeguen.
- Después, coloca los tres aros uno sobre otro, procurando que los colores verde, blanco y rojo queden visibles. En el centro, utiliza hilo para sujetarlos y darles la forma característica de un moño.
- Para terminar, coloca un pequeño pedazo de listón en el centro para cubrir el hilo y darle un acabado más bonito. En la parte trasera puedes pegar un pasador, una liga o una pinza.
- Listo, tendrás un moño tricolor hecho en casa, perfecto para complementar tu look durante las fiestas patrias o para regalar a familiares y amigas.
4 ideas de moños tricolor bonitos para la fiesta mexicana
Si quieres darle un toque diferente a este accesorio, puedes experimentar con distintos tamaños, texturas y decoraciones. Estas son algunas ideas fáciles de hacer:
- Moño tricolor con listón satinado: Combina listones verde, blanco y rojo con acabado brillante para crear un accesorio llamativo y elegante. Puedes agregar una pequeña cuenta dorada en el centro.
- Moño mexicano con flores: Utiliza los tres colores de la bandera y coloca una pequeña flor de tela o foami en el centro. Esta opción puede quedar muy bonita para usar en el cabello durante una fiesta mexicana.
- Moño tricolor doble: Haz dos moños de diferentes tamaños y colócalos uno encima del otro para conseguir un diseño más grande y vistoso. Puedes combinar listones lisos con otros estampados.
- Moño tricolor con detalles mexicanos: Personaliza el accesorio con mini sombreros, flores, estrellas o pequeños adornos alusivos a México. De esta manera, conseguirás un diseño original sin necesidad de gastar demasiado.