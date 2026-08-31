Cómo hacer un moño tricolor para la fiesta mexicana: paso a paso

La fiesta mexicana es una de las celebraciones más esperadas de septiembre, pues las casas, escuelas y oficinas suelen llenarse de decoraciones con los colores verde, blanco y rojo. Si quieres complementar tu atuendo sin gastar demasiado, puedes hacer tus propios accesorios en casa . Una opción sencilla es el moño tricolor para la fiesta mexicana, ya que puedes elaborarlos con listones y algunos materiales fáciles de conseguir. Además, puedes personalizarlos de acuerdo con tu estilo y utilizarlos en el cabello, la ropa o incluso para decorar una bolsa.

Paso a paso para hacer moños tricolor para la fiesta mexicana

Lo primero que debes hacer es conseguir listones verde, blanco y rojo, preferentemente de un material que mantenga su forma, como el grosgrain o satén. También necesitarás tijeras, silicón caliente, hilo, aguja y una liga o pasador para el cabello

Luego, corta tres tiras de listón del mismo tamaño , una de cada color. El largo dependerá de qué tan grande quieras que sea el moño, pero puedes comenzar con piezas de aproximadamente 20 centímetros.

, una de cada color. El largo dependerá de qué tan grande quieras que sea el moño, pero puedes comenzar con piezas de aproximadamente 20 centímetros. Posteriormente, forma un aro con cada listón y une los extremos con un poco de silicón caliente . Presiona durante unos segundos para evitar que se despeguen.

. Presiona durante unos segundos para evitar que se despeguen. Después, coloca los tres aros uno sobre otro, procurando que los colores verde, blanco y rojo queden visibles . En el centro, utiliza hilo para sujetarlos y darles la forma característica de un moño.

. En el centro, utiliza hilo para sujetarlos y darles la forma característica de un moño. Para terminar, coloca un pequeño pedazo de listón en el centro para cubrir el hilo y darle un acabado más bonito. En la parte trasera puedes pegar un pasador, una liga o una pinza.

para cubrir el hilo y darle un acabado más bonito. En la parte trasera puedes pegar un pasador, una liga o una pinza. Listo, tendrás un moño tricolor hecho en casa, perfecto para complementar tu look durante las fiestas patrias o para regalar a familiares y amigas.

4 ideas de moños tricolor bonitos para la fiesta mexicana

Si quieres darle un toque diferente a este accesorio, puedes experimentar con distintos tamaños, texturas y decoraciones. Estas son algunas ideas fáciles de hacer :