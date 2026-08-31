La técnica de las 3 zonas: cómo delinear labios delgados y darles volumen real

Lograr resaltar nuestra belleza puede demandar de diferentes acciones o enfoques en determinados temas que, en cuanto a imagen, resultan fundamentales. El maquillaje, el tipo de peinado, la manicura y la vestimenta son los principales detalles que no debemos dejar librados a la suerte.

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Si nos centramos en el maquillaje, los productos y técnicas sirven para resaltar ciertas facciones de nuestro rostro, destacar la mirada o disimular algunas imperfecciones. Sin embargo, se deben de tomar en cuenta algunos factores para que el objetivo perseguido pueda conseguirse.

¿Cómo delinear labios delgados?

Uno de los focos que deben mantenernos atentos es el formato de nuestra boca, es decir si tenemos labios gruesos o delgados. Cuando se trata de labios finos, los expertos en belleza remarcan que no son difíciles de maquillar, pero sí requieren aplicar técnicas específicas.

La clave, afirman, está en enfocarse en técnicas de contraste, luz y sombreado con el fin de evitar definir los labios delgados de manera que terminen viéndose aún más pequeños.

La técnica de las 3 zonas

Es en este marco que debemos poner de relieve la técnica de las 3 zonas que consiste en dividir el contorno de la boca en áreas estratégicas para aplicar distintos tonos y grosores de delineado. A través de esta estrategia, podemos crear un efecto tridimensional que nos permitirá añadirles volumen visual sin que se vean recargados ni artificiales.

Paso a paso de la técnica

Zona 1: El arco de Cupido



Sobrepasa levemente el borde natural (1 milímetro como máximo) trazando una "V" o una curva suave, según prefieras marcar o redondear las crestas. Usar un tono apenas más oscuro que tus labios en esta zona genera la ilusión de un labio superior más levantado y proyectado.

Zona 2: El centro del labio inferior



Traza una línea horizontal justo por debajo del límite natural, justo en el punto medio. Esta zona soporta el sobre-delineado (overlining) más pronunciado porque la sombra natural de la barbilla ayuda a disimular el trazo y da sensación de grosor real.

Zona 3: Las comisuras

