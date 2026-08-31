Muere reconocido actor de cine y televisión a los 56 años, por problemas del corazón

La industria del entretenimiento en España está de luto por la repentina muerte de Francesc Garrido, reconocido actor de cine, televisión y teatro. Tenía 56 años de edad y una carrera que superaba las 3 décadas.

Medios locales, a partir de reportes de la familia del actor, han dado a conocer que la causa de muerte habría sido un infarto; Garrido habría sufrido de problemas del corazón con anterioridad.

Se han sumado a las condolencias por el fallecimiento diversas instituciones culturales y figuras públicas españolas, como la Academia de Cine Catalán y la Unión de Actores y Actrices. "No puedo reaccionar, no puedo. A veces no entiendo la vida, no la entiendo. Abrazo enorme para tu familia y allegados", escribió la famosa actriz española Luisa Martín.

Quién era Francesc Garrido

Originario de Barcelona, Francesc Garrido tuvo una extensa trayectoria que abarcó diversos medios y producciones de renombre. Entre sus trabajos más famosos están las series "La novia gitana", "Sé quién eres" y "Los sin nombre"; las dos últimas pueden verse actualmente en streaming desde México.

También participó en películas como "Mar adentro" (dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem), "Alatriste" (protagonizada por Viggo Mortensen), "Te doy mis ojos", "Barcelona 1714", "Balandrau" y la cinta de terror "Apartamento 143". Por su labor en la película independiente "Smoking room", en 2002, ganó un premio de actuación en el Festival de Málaga.

Todavía falta que se estrenen distintas producciones que contaron con la participación de Francesc Garrido: destacan las miniseries "Todo lo necesario" (programada para estrenarse en 2027) y "Sira" (continuación de "El tiempo entre costuras".

Francesc Garrido debutó en teatro en 1990 y, aunque llegó al cine y la televisión, nunca dejó de participar ocasionalmente en puestas en escena; por ejemplo, formó parte de obras clásicas como "El rey Lear" y "El jardín de los cerezos".

