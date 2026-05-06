Las graves acusaciones contra Paulina Rubio en su juicio por la custodia de su hijo con “Colate": de “torturar” a consumir sustancias estupefacientes

En los últimos días Paulina Rubio ha enfrentado un tenso juicio por la custodia de su hijo mayor, Andrea Nicolás, en contra de su expareja, Nicolás Vallejo-Nágera. Durante las audiencias, el equipo legal de "Colate" ha hecho una serie de graves acusaciones en contra de la cantante.

Todavía no se define si el menor de 15 años vivirá con Paulina en Miami, con "Colate" en Madrid o si irá a un internado, como recomienda su guardiana.

Las acusaciones de "Colate" en contra de Paulina Rubio, en el juicio por la custodia de su hijo

De acuerdo con información revelada por Ventaneando, en la Corte Familiar de Miami se hizo una serie de acusaciones en contra de Paulina Rubio durante el juicio por la custodia de Andrea Nicolás. Aliette Hernandez, abogada de "Colate", dijo que la cantante tenía un "comportamiento errático" que hace sentir "emocionalmente inseguro" a su hijo.

"El día a día para él [Andrea Nicolás] es exhaustivo. Es una batalla constante entre el hijo y la mamá, quien lo castiga quitándole el celular, el cual es su única forma de comunicación con su padre", dijo Aliette Hernandez durante la audiencia. "Ama a su madre pero no puede vivir con ella aquí en Miami".

"A este niño lo tienen aquí en una tremenda tortura", es una de las frases más fuertes que se mencionaron por parte de la defensa de "Colate", según se reportó en Venga La Alegría.

También se acusó a Paulina Rubio de consumir marihuana. Amber Glasper, guardiana de Andrea Nicolás, negó que tuviera evidencia de un abuso de sustancias, si bien aseguró que ha escuchado que el menor ha dicho que su mamá consume el estupefaciente.

Por su parte la abogada de Paulina Rubio, Sandra Hoyos, acusó a Nicolás Vallejo-Nágera de mostrar una conducta permisiva para poner en contra de su madre al menor. Citó un incidente en que el adolescente fue captado presuntamente robando en un supermercado y en el cual "Colate" se habría puesto en contra de Paulina de manera injustificada.