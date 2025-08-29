Grupo Bronco se viste de luto tras muerte inesperada

La reconocida banda de regional mexicano Bronco ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales, al confirmar la muerte de un ser muy querido para sus integrantes. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la agrupación se refirió a la muerte de la madre del cantante Jesse Turner y compartió su dolor.

La Chicuela platicó con Bronco sobre su nueva canción ‘Tequilazo’ [VIDEO] La agrupación también reveló a La Chicuela la importancia que tiene para ellos el darle la oportunidad a nuevos compositores e interpretar sus letras.

El Grupo Bronco es una de las agrupaciones más importantes y queridas en el mundo de la música regional mexicana. Su trayectoria tiene más de 40 años, por lo que mantienen un público fiel, de diferentes generaciones que además los sigue en redes sociales y en donde le comparten su cariño.

¿Bronco está de luto?

Como se mencionó anteriormente, fue el pasado miércoles 27 de agosto, cuando en horas de la noche los seguidores de Bronco recibieron la notificación de que la banda había realizado una nueva publicación en Instagram. Lamentablemente, se trataba de un anuncio de dolor ante la muerte de un ser muy querido.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora madre de nuestro colega y amigo Jesse Turner. Pronta resignación a toda la familia”, señalaba el posteo de Bronco. De color negro, letras blancas y su logo, el grupo mostró el luto del cual se había teñido.

Dolor compartido por Bronco y sus seguidores

La publicación de Bronco comenzó a sumar likes que significaban el acompañamiento de su fiel fandom ante la noticia. “Pronta recuperación para nuestro amigo y toda su familia”, se lee en el posteo que se destaca entre los videos de sus shows.

El dolor del Grupo Bronco ante la muerte inesperada de la madre del cantante Jesse Turner, recibió así el acompañamiento de quienes corean sus canciones y se hacen presentes en los momentos felices. Ahora, el sentimiento es compartido y demuestra lo que las grandes figuras generan en quienes aman las buenas canciones.