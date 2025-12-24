Reconocida cantante espera milagro al recibir diagnóstico de enfermedades incurables

Dentro del mundo de la música hay una reconocida cantante mexicana, quien a lo largo de su carrera ha sorprendido a todos por su amplia trayectoria y su talento. Sin embargo, ahora se encuentra atravesando un terrible momento, puesto que recibió un diagnóstico de enfermedades incurables.

En sus redes sociales, la artista detalló que espera un milagro con los tratamientos que ya recibe. Te detallaremos qué fue lo que comentó y de qué personalidad se trata; la información seguramente te va a sorprender.

¿Qué le pasó a la cantante Lynda?

Lamentablemente, la reconocida cantante Lynda se encuentra en el momento más delicado de su vida, puesto que recibió el diagnóstico de enfermedades incurables. Padece de esclerosis sistémica, por lo que ha tenido que hacer visitas al doctor.

La esclerosis sistémica se caracteriza por fibrosis difusa y anormalidades en la piel, articulaciones y órganos, causando síntomas como el síndrome de Raynaud, disfagia, acidez estomacal, hinchazón y engrosamiento en la piel; así lo menciona el Manual MSD.

En una publicación realizada por la celebridad en su Instagram el 15 de noviembre, detalla que fue intervenida quirúrgicamente para que se le pusieran cajas intersomáticas en la región lumbar. Además, explicó que llevaba dos años viviendo con dolor intenso en esa zona.

Su esposo, Carlos Lara, detalló a un importante medio de comunicación que hay medicamentos que pueden ser aplicados en la celebridad, pero que todavía están en pruebas, por lo que colocan toda su esperanza en ellos. También resaltó que harán lo posible para proteger los demás órganos, disminuyendo el daño que pueda causar el padecimiento; así lo explica un artículo de Radio Fórmula.

¿Por qué es famosa Lynda?

Aunque la reconocida cantante está atravesando un momento difícil en su vida, todos la conocen por sus múltiples canciones. Dentro de su trabajo, se destacan las siguientes:

Blue Jeans

Dile

Maldita Timidez

No quiero Verte

Lo mejor de Mí

Corazón Pérdidas

Gira que Gira

Por eso es muy reconocida en el país, debido a su amplia trayectoria musical. Esperemos que en los próximos días se pueda dar a conocer su estado de salud y los avances que presenta ante el diagnóstico de enfermedades incurables.