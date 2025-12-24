Influencer Jaime Toral es detenido en Puebla: esto fue lo que hizo

El influencer Jaime Toral en TikTok fue muy conocido por sus videos que hacía de “Doña Lety”, una mujer de la tercera edad; a simple vista parecía contenido normal. Hasta que se dio a conocer que la tenía privada de su libertad para poder hacer el contenido, generando gran enojo entre los usuarios.

Posteriormente, las autoridades hicieron lo posible para detenerlo. Después de una larga espera, se dio a conocer que fue detenido en Puebla. Para que sepas todos los detalles, te diremos lo que se sabe.

¿Cómo detuvieron a Jaime Toral?

No olvidemos que la Fiscalía General del Estado de Veracruz publicó su ficha de búsqueda y captura, en la que se muestra la foto y nombre completo del influencer Jaime Toral, en la que se ofrecía una recompensa de 350 mil pesos a quien aportara información para su detención.

Según datos del Excelsior, explica que el 22 de diciembre del 2025 fue detenido en Puebla, específicamente en el municipio de Zacapoaxtla, en la calle 5 de Mayo Sur. Para después ser trasladado al Juzgado Calificado de Zacapoaxtla, donde su situación legal será definida por un juez.

Dentro de su detención llevaba puesta una camiseta gris, un pantalón de mezclilla, botas y una chamarra café. Posiblemente en las siguientes horas se den a conocer los delitos que enfrenta y se espera que sea trasladado a Veracruz.

¿Por qué lo acusan de trata de personas?

Todo se remonta a 2024, cuando la reconocida “Doña Lety” escapó de un domicilio en Veracruz, donde señaló al influencer Jaime Toral de privarla de la libertad, a quien se le obligaba a grabar videos en contra de su voluntad para poder difundirlos en redes.

No olvidemos que el creador de contenido era famoso por supuestamente ayudar a la señora que se encontraba en situaciones precarias. Al final parece que todo era falso y solamente hacía el contenido para poder generar ganancias económicas. Después de una larga espera, las autoridades lo han detenido en Puebla ; ahora debe continuar el proceso legal y de investigaciones correspondientes.