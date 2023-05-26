Integrantes de Bronco hablaron de su nueva serie en exclusiva.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Bronco, una de las agrupaciones más importantes y representativas de la música regional mexicana.

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Te imaginas la emoción que es para nosotros, transmitir a la gente una historia fantástica, una serie, tal vez con otro tipo de ingredientes como la mayoría de otras series, con mucho respeto, de gente muy grande, muy talentosa y que a veces el común denominador es droga, violencia, ese tipo de cosas, en el caso nuestro es una historia muy humana, muy orgánica totalmente…

La van a pasar fenomenal, es la historia de que no todo es tan fácil en esta vida… estamos muy orgullosos de nuestra historia, ustedes la van a disfrutar…

¿Cuáles fueron los sentimientos de Bronco al ver el proyecto terminado?

La serie es uno de los proyectos más importantes para los integrantes de Bronco, pues buscan llegar a la nuevas generaciones que gustan de su música. Además, revelaron sus sentimientos al ver todo terminado.

La verdad, nos emocionó mucho, a mí en lo personal, cuando me presentaron al actor que hacía mi papel dije ‘Ay caray, este muchacho es muy flaquito, muy estético, muy guapo, creo que se la están bañando conmigo en ese aspecto’. Después me di cuenta, entendí que no se trataba de una parodia de Bronco, sino una historia contada por actores bien calificados y con mucho talento para transmitir esa historia a todo el público…

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¿Cuándo y dónde ver la serie de Bronco?

La historia de Bronco la vas a poder disfrutar en su serie, la cual va a ser transmitida por la señal de Azteca UNO a partir del sábado 3 de junio en punto de las 23:00 horas.

No te puedes perder la historia de Bronco, agrupación que ha marcado la historia de más de uno en el regional mexicano.

