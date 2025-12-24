Familia de Valentina Gilabert agradece a José Said por salvar a la influencer: VIDEO

Muchos siguen sorprendidos al conocer que José Said y Valentina Gilabert concretaron un noviazgo tras todo lo sucedido con la casi muerte de la modelo e influencer. Hoy mismo el joven está en un conflicto abierto ante Marianne Gonzaga, agresora de Valentina y madre de la hija de José. Ante eso, se viralizó un video donde la familia de Gilabert agradece al joven por salvarle la vida a la creadora de contenido.

¿Qué se ve en el video compartido por Valentina Gilabert?

Tras su gratificante recuperación, Vale se ha dedicado a recuperar sus actividades cotidianas. Ahí se tiene en cuenta su labor como influencer, situación que le hizo subir un video a su canal de YouTube. Esto sirvió para publicar un vlog de la cena navideña en la familia de la joven. En dicho espacio, la familia se derritió de elogios hacia José Said.

Fue la madre de Valentina, quien agradeció al muchacho por salvar la vida de Gilabert: "José, de verdad, lo que siento por ti es admiración porque vas a ver que todo valió la pena y vas a ser un gran hombre de bien. Gracias por salvar a Vale. Gracias por estar en esta mesa y por ser parte también de esta familia".

Ante dichas palabras, la joven rompió en llanto y así mismo tomó la palabra. En su participación ella destacó la fortuna de estar con su familia, pues estuvo a punto de morir tras el ataque ya mencionado, efectuado por parte de la ex pareja de quien hoy es un novio.

¿Cuál es la actualidad con la hija del novio de Valentina Gilabert?

Desde la oportunidad que las autoridades le dieron a Marianne de volver a la vida pública, el principal problema surgido en el entorno es el de la hija que tiene con José Said. Se indica que la familia de José apela a la inestabilidad emocional de Gonzaga, quien alega que le quieren quitar a su hija. Por ello las redes sociales y los medios han repetido los constantes “dime y diretes” en los que viven ambas partes, peleando por la custodia de la pequeña Emma.