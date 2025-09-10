Grupo Pesado, de luto por la muerte de uno de sus integrantes

El mundo del espectáculo en México nuevamente se ha visto golpeado por una muerte y en esta oportunidad ha sido el Grupo Pesado quien ha dado la triste noticia. La reconocida banda de regional mexicano confirmó la muerte de Guadalupe Chávez Guzmán, empresario que por muchos años fue mánager de la formación.

En el ámbito musical, México es el escenario de lamentables noticias en torno al fallecimiento de personas ligadas a este ambiente. Asesinatos y muertes por enfermedad han copado los medios de comunicación en el último tiempo y han enlutado a artistas e internautas.

¿Qué integrante de Grupo Pesado perdió la vida?

Fue la cuenta oficial de Instagram del Grupo Pesado la que publicó una fotografía con el rostro del empresario Guadalupe Chávez Guzmán y confirmó su fallecimiento. La formación musical emitió un breve comunicado compartiendo su gran dolor.

“Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido Don Lupe, empresario de Tampico, gran amigo y durante muchos años manager de Grupo Pesado. Gracias por toda tu entrega, por acompañarnos en cada paso y por ser parte esencial de esta historia”, remarca el comunicado del Grupo Pesado.

¿Qué dijeron los fanáticos de Grupo Pesado?

El posteo realizado por el Grupo Pesado en sus redes sociales dejó al descubierto el profundo dolor que sus integrantes atraviesan ante la pérdida de quien fue su manager: “Vuela alto, querido amigo, tu huella quedará para siempre en nuestra música y en nuestro corazón”, culmina el comunicado difundido por la banda.

El dolor de Grupo Pesado recibió el acompañamiento de sus seguidores que recibieron likes de empatía y comentarios con mensajes de cariño. La formación ha recibido palabras como “Abrazo para toda su familia”, “Te quiero siempre Guelo. Gran ejemplo”, “Nuestras sentidas condolencias para su Familia y para ustedes también”, “Dios les conceda mucha fortaleza y resignación QEPD abrazo para toda la familia”, “Una persona muy querida por muchísima gente” y “Excelente Ser humano, mis más sinceras condolencias para la familia”, entre otras.