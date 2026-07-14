Muere Mykee Moves, bailarín de Rauw Alejandro: “seguiremos bailando riendo y cantando en la próxima”

En las últimas horas el mundo del entretenimiento se ha paralizado luego de confirmarse la muerte de Michael-Anthony Leones Espino, mejor conocido como Mykee Moves, un bailarín que trabajó por casi 8 años al lado del cantante Raw Alejandro, asimismo, colaboró en algunos proyectos de Rosalía.

De acuerdo con diversos medios, la muerte de Moves se encuentra envuelta bajo la intriga, pues, recientemente se había reportado como desaparecido por parte de sus familiares, amigos, seguidores y hasta propios colegas. Tras esta lamentable noticia, se ha generado una ola de mensajes de despedidas.

¿De qué murió Mykee Moves?

Como se mencionó anteriormente, Michael-Anthony Leones Espino, de 28 años fue reportado como desaparecido el pasado 12 de julio de este año en curso en el condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, se indicó que tras una intensa búsqueda, las autoridades localizaron su cuerpo sin vida en las vías del tren en la zona de West End.

Asimismo, la Oficina del Sheriff de Miami-Dadde informó que de acuerdo con las primeras investigaciones, la causa de la posible muerte fue por suicidio, sin embargo, el caso continúa bajo investigación. Finalmente, se ha revelado que antes del hallazgo del cuerpo el bailarín había sido catalogado como “un adulto peligroso”

¿Cómo ha sido la reacción de Rauw Alejandro por la muerte de su bailarín?

Tras confirmarse la lamentable noticia sobre la muerte de Mykee Moves, el cantante Raw Alejandro compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales donde plasmó palabras de despedida.

En su mensaje recordó la estrecha amistad que mantenían tanto arriba como abajo del escenario y aseguró que “fue una bendición, privilegio, y un honor” el haber coincidido en diversos momentos. También expresó que la sonrisa y la luz de Mykee permanecerán siempre en su corazón y concluyó su despedida deseándole descanso en paz.