VIDEO: un influencer dio a conocer que sujetos armados quisieron ingresar a su casa

Un temeroso episodio fue dado a conocer por el creador de contenido Alán Alapisco, quien es conocido en el mundo digital como “Maza Clan”. Pues el influencer de 36 años manifestó que dos hombres fuertemente armados quisieron ingresar a su casa en Mazatlán, en la madrugada cuando se encontraba con su esposa y dos hijos.

Por medio de un video el influencer divulgó las imágenes de quienes serían los delincuentes armados que intentaron ingresar a su casa. Ante esto le pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto y puedan detener a los responsables ya que las imágenes son claras.

¿Qué dijo el influencer con respecto a este incidente?

En el video que dio a conocer el influencer, se lo escucha decir que, “No se vale que personas que trabajan en forma honrada en Mazatlán sean blanco de la delincuencia". Así es que pidió que la sociedad de sume al pedido de que las autoridades actúen en este caso y en otros.

La madrugada que vivió el influencer “Maza Clán”, fue muy tenebrosa debido a que se encontraba con su esposa y sus hijos. La presencia de los sujetos fue dada por las cámaras de video vigilancia externa mientras intentaban ingresar a la propiedad. Ante esto es que lograron a colocar los seguros justo a tiempo.

El influencer dio a conocer que vive con su esposa, su hijo de tres años y su pequeño de un año. Cuando tuvo lugar este hecho de inseguridad, los pequeños fueron enviados al segundo piso para poder protegerlos ya que los padres temían que los sujetos lograran entrar a la casa.

Al finalizar el video el influencer pidió a sus seguidores que replicaran el video para que se haga visible quiénes son los delincuentes que intentaron ingresar. Así es que hizo hincapié en que las autoridades hagan lo que deben hacer para que haya justicia.