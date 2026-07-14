España tiene estos 4 pueblitos que se parecen mucho a México: son lindísimos
Si te mostraran una fotografía de estos pueblos sin decirte dónde están, probablemente pensarías que fueron tomadas en México. ¡Conócelos!
La estrecha relación histórica entre España y México dejó una huella que sigue siendo visible siglos después. La arquitectura colonial, las plazas centrales, los balcones de hierro forjado y los techos de teja son elementos que hoy forman parte de la identidad de ambos países y hacen que algunos destinos parezcan estar conectados a pesar de la distancia.
Aunque cada lugar conserva su propia esencia, recorrer estos pueblos españoles puede despertar recuerdos de ciudades como Guanajuato, Zacatecas, San Miguel de Allende o Querétaro. Si buscas un viaje lleno de historia y paisajes con un aire familiar, estas cuatro localidades merecen estar en tu lista.
¿Qué pueblos de España tienen un parecido con México?
La similitud no es casualidad. Su trazado urbano, la arquitectura tradicional y, en algunos casos, incluso las costumbres culturales, hacen que estos destinos recuerden a algunos de los lugares más emblemáticos de México.
- Algar, Andalucía. Ubicado en la provincia de Cádiz, Algar es conocido por muchos como el pueblo más "mexicano" de España. Además de sus casas blancas y calles tranquilas, desde hace varios años celebra el Día de Muertos con altares, catrinas y mariachis, creando un vínculo cultural muy especial con México.
- Santillana del Mar, Cantabria. Sus calles adoquinadas, casonas de piedra y balcones de madera conservan prácticamente intacta su apariencia medieval. Ese ambiente histórico recuerda al encanto de ciudades mexicanas como Guanajuato o San Miguel de Allende, donde caminar sin prisa forma parte de la experiencia.
- Trujillo, Extremadura. La Plaza Mayor, las iglesias y las construcciones de piedra convierten a Trujillo en uno de los conjuntos históricos mejor conservados de España. Su arquitectura monumental evoca el estilo colonial que caracteriza a ciudades como Zacatecas o Querétaro.
- Ronda, Andalucía. Construida sobre un impresionante desfiladero, Ronda destaca por sus casas blancas, sus calles estrechas y la mezcla de influencias árabes y españolas. Su paisaje y su arquitectura recuerdan a varios Pueblos Mágicos mexicanos, donde la historia y la naturaleza conviven en un mismo lugar.