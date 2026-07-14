España tiene estos 4 pueblitos que se parecen mucho a México: son lindísimos

La estrecha relación histórica entre España y México dejó una huella que sigue siendo visible siglos después. La arquitectura colonial, las plazas centrales, los balcones de hierro forjado y los techos de teja son elementos que hoy forman parte de la identidad de ambos países y hacen que algunos destinos parezcan estar conectados a pesar de la distancia.

Aunque cada lugar conserva su propia esencia, recorrer estos pueblos españoles puede despertar recuerdos de ciudades como Guanajuato, Zacatecas, San Miguel de Allende o Querétaro. Si buscas un viaje lleno de historia y paisajes con un aire familiar, estas cuatro localidades merecen estar en tu lista.

¿Qué pueblos de España tienen un parecido con México?

La similitud no es casualidad. Su trazado urbano, la arquitectura tradicional y, en algunos casos, incluso las costumbres culturales, hacen que estos destinos recuerden a algunos de los lugares más emblemáticos de México.

