Manualidades para niños: cómo fabricar una lámpara de Inside Out con vasos desechables
Las famosas esferas de memoria de ‘Intensamente’ pueden salir de la pantalla y llegar a la habitación de los más pequeños
Las manualidades son una excelente forma de estimular la creatividad, la motricidad y la imaginación de los niños mientras disfrutan de tiempo de calidad en familia. Además, reutilizar materiales de uso cotidiano demuestra que no hace falta gastar mucho dinero para crear proyectos originales y llenos de color. Esta idea está inspirada en las famosas esferas de memoria de Inside Out (Intensamente) y combina luces LED con los colores representativos de cada emoción. El resultado es una lámpara decorativa que puede colocarse en una habitación infantil o utilizarse como luz ambiental durante la noche.
¿Qué necesitas para hacer esta manualidad inspirada en Inside Out?
Antes de comenzar, prepara todos los materiales y reserva un espacio amplio para trabajar con comodidad. Recuerda que el uso de tijeras u objetos punzantes debe realizarse siempre con la supervisión de un adulto.
Materiales
- Vasos desechables transparentes.
- Guirnalda de luces LED de pilas.
- Marcadores permanentes de colores amarillo, azul, rojo, verde, morado y naranja.
- Grapadora o silicón frío.
- Cartulina negra.
- Pegamento.
Paso a paso para crear una hermosa lámpara de Inside Out para los más pequeños del hogar
- Colorea los vasos. Pinta el exterior de los vasos con los colores que representan a cada emoción de la película: amarillo para Alegría, azul para Tristeza, rojo para Furia, verde para Desagrado, morado para Temor y naranja para Ansiedad. Deja libre el interior para que la luz atraviese el plástico y produzca un efecto translúcido.
- Haz un pequeño orificio. Realiza un agujero en la base de cada vaso, justo del tamaño necesario para introducir una luz LED. Este paso debe hacerlo un adulto utilizando una tijera o una herramienta adecuada.
- Forma la estructura. Une los vasos por los bordes formando un círculo y alternando los diferentes colores. Después agrega más filas para crear una esfera o una media esfera, según el tamaño que desees para la lámpara.
- Coloca las luces. Introduce una luz LED por el orificio de cada vaso y acomoda el cable por la parte trasera. Si es necesario, fija la guirnalda con un poco de cinta adhesiva para evitar que se mueva.
- Agrega los detalles finales. Recorta en cartulina negra algunos elementos característicos de los personajes, como los lentes de Tristeza, la llama de Furia o el peinado de Alegría, y pégalos sobre los vasos correspondientes. Al encender la lámpara, estos detalles harán que cada esfera recuerde a las emociones de la película y el resultado será mucho más llamativo.