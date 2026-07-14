Manualidades para niños: cómo fabricar una lámpara de Inside Out con vasos desechables

Las manualidades son una excelente forma de estimular la creatividad, la motricidad y la imaginación de los niños mientras disfrutan de tiempo de calidad en familia. Además, reutilizar materiales de uso cotidiano demuestra que no hace falta gastar mucho dinero para crear proyectos originales y llenos de color. Esta idea está inspirada en las famosas esferas de memoria de Inside Out (Intensamente) y combina luces LED con los colores representativos de cada emoción. El resultado es una lámpara decorativa que puede colocarse en una habitación infantil o utilizarse como luz ambiental durante la noche.

¿Qué necesitas para hacer esta manualidad inspirada en Inside Out?

Antes de comenzar, prepara todos los materiales y reserva un espacio amplio para trabajar con comodidad. Recuerda que el uso de tijeras u objetos punzantes debe realizarse siempre con la supervisión de un adulto.

Materiales

Vasos desechables transparentes.

Guirnalda de luces LED de pilas.

Marcadores permanentes de colores amarillo, azul, rojo, verde, morado y naranja.

Grapadora o silicón frío.

Cartulina negra.

Pegamento.

Paso a paso para crear una hermosa lámpara de Inside Out para los más pequeños del hogar