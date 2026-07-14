¿Quiénes serán los Capitanes de esta semana en MasterChef 24/7? Esto es lo que nos espera este martes 14 de julio de 2026

La novena semana de MasterChef 24/7 ha comenzado su rumbo y es que la cocina más popular de todo México no da descanso, siendo que cada momento dentro de esta competencia ha mentido a cada Cocinero al límite.

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Este lunes vimos cómo Luis logró hacerse del Pin del Chef, con el que tendrá uno de los poderes inéditos dentro del universo de MasterChef 24/7, por lo que cada Reto y Cada Batalla será indispensable para el futuro de los participantes.

¿Quiénes son los Capitanes de la novena semana de MasterChef 24/7?

Este martes de Beneficio y Castigo viviremos uno de los Retos más intensos de la semana donde conocemos a los primeros dos Capitanes de esta semana en MasterChef 24/7.

Ser el Capitán o Capitana es uno de los beneficios más grandes de la semana pues esto pondría a algunos competidores cerca de la Salvación.

¿En dónde ver MasterChef 24/7 en vivo?