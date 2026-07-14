¿Quiénes serán los Capitanes de esta semana en MasterChef 24/7? Esto es lo que nos espera este martes 14 de julio de 2026
¡La Batalla por la Capitanía en MasterChef 24/7 comienza este martes! ¿Quiénes lograrán conseguirla?
La novena semana de MasterChef 24/7 ha comenzado su rumbo y es que la cocina más popular de todo México no da descanso, siendo que cada momento dentro de esta competencia ha mentido a cada Cocinero al límite.
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Este lunes vimos cómo Luis logró hacerse del Pin del Chef, con el que tendrá uno de los poderes inéditos dentro del universo de MasterChef 24/7, por lo que cada Reto y Cada Batalla será indispensable para el futuro de los participantes.
¿Quiénes son los Capitanes de la novena semana de MasterChef 24/7?
Este martes de Beneficio y Castigo viviremos uno de los Retos más intensos de la semana donde conocemos a los primeros dos Capitanes de esta semana en MasterChef 24/7.
Ser el Capitán o Capitana es uno de los beneficios más grandes de la semana pues esto pondría a algunos competidores cerca de la Salvación.
¿En dónde ver MasterChef 24/7 en vivo?
- Si no quieres perderte ningún detalle de lo que sucede en este universo culinario donde la convivencia diaria invita a los participantes a establecer relaciones personales mientras viven las emociones de permanecer dentro de la competencia, te invitamos a ver el 24/7 a través de la plataforma streaming de Disney+.
- También puedes seguir Acceso Total a través de nuestro sitio web oficial de TV Azteca, donde en la sección de Azteca UNO podrás encontrar el apartado de MasterChef 24/7 en vivo.
- Otra manera de ver cada momento del reality show es en la aplicación de TV Azteca En Vivo, la cuál puedes descargar gratis en la Play Store y la App Store, pues es una app compatible con Android y el sistema de iOS.
- Finalmente, te invitamos a vivir la adrenalina de cada gala a través de la señal de Azteca UNO, donde cada noche de lunes a viernes podrás seguir las Galas en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00.