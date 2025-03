Tammy Parra causa polémica por quemar un billete de 500 pesos (VIDEO)

Tammy Parra , influencer mexicana, se ha envuelto en una nueva polémica luego de compartir un video hablando de finanzas. Sin embargo, para hacerlo quemó un billete de 500 pesos, lo cual generó muchas reacciones negativas en las redes sociales.

Tammy Parra causa polémica por quemar un billete de 500 pesos

A través de un video compartido en TikTok e Instagram, la influencer que cumple años el próximo 8 de marzo, subió un video en el cual quiso hablar de finanzas personales, pero las cosas no salieron del todo bien, y es que pesar de que su clip alcanzó 4 millones de reproducciones en TT, la mayoría de sus comentarios fueron en su contra.

En su reciente publicación, Parra apareció quemando un billete de 500 pesos mientras decía: “Esto va a pasar con tu dinero si no aprender bien lo siguiente”, posteriormente agregó: “A mí alguien me los enseñó y compré mi primer terreno a los 19 años y mi depa a los 21. Es más fácil de lo que crees”. Cabe señalar que el mensaje de Tammy pretendía motivar a sus seguidores, pero muchas veces, no todo sale como te lo esperas, especialmente cuando lo que dices no refleja la realidad en la que vives o en la que viven aquellos que te siguen.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la acción de Tammy Parra?

En este sentido, las redes sociales expresaron su opinión y la acusaron de hablar desde el privilegio, ignorando la situación económica de muchas personas, incluidos sus seguidores. Por medio de X, Instagram y TikTok, miles de internautas la criticaron: “Debería ser delito que los ‘influencers’ den consejos de economía”, “Habla la que nació en el privilegio y piensa que la vida es bien sencilla”, “Ya no te queremos funar, pero no ayudas”, “Que padre hablar desde tu privilegio como tiktoker” y “Todavía se atreve a decir ‘es más fácil de lo que crees’”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Cabe señalar que Tammy Parra ha estado envuelta en la polémica en múltiples ocasiones, desde peleas con otros infleucners hasta fraudes con emprendedores.