Hija del ‘Canelo’ Álvarez presume romántica sorpresa de su novio, el cantante Jaziel Avilez, al cumplir un mes más juntos

Con sólo 19 años, Emily Cinnamon Álvarez, hija mayor del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se ha hecho de un lugar en redes sociales, pues, tan sólo en Instagram, cuenta con un millón de seguidores. En dicha plataforma no sólo suele compartir su pasión para equitación, sino también su enamoramiento con el cantante Jaziel Avilez.

Recientemente, Avilez, quien interpreta temas como ‘El Jefe F’ y ‘Ando Enfocado’, sorprendió a Emily con un arreglo de rosas blancas, amarillas y rosada poco convencional, no sólo por los tonos de las flores, sino pareciera que fue armado con, al menos, 5 docenas de ellas. El presente se dio porque sumaron un mes más a su noviazgo.

El pasado mes de junio, Emily Álvarez y Jaziel Avilez cumplieron su primer año de novios y lo celebraron con una romántica escapada a un acuario, donde la cantante sorprendió a la joven con un enorme ramo de rosas rojas.

Así es la relación del ‘Canelo’ ‘Alvarez con su hija mayor, Emily

A mediados de septiembre, antes de su derrota ante Terence Crawford, ‘El Canelo’ Álvarez habló por primera vez de su hija y el noviazgo que mantiene con el cantante de regional mexicano. En una charla con Alan Tacher, el boxeador se sinceró sobre el cómo se ha adaptado a esta nueva faceta de su hija.

“¿Qué es más difícil: ser campeón del mundo o ser suegro?”, preguntó Tacher.

“Ser suegro, la verdad que es un sentimiento nuevo para mí que lo he estado experimentando ya desde un año y cachito que tiene con su novio”, reconoció el pugilista.

Pese a ello, el pugilista indicó que no ha sido tan complejo, pues mantiene buena relación con su Emily. “No es tan difícil cuando pones la confianza en tu hija que le tengo mucha confianza, es muy inteligente, no es tan difícil”, destacó.

