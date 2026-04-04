El lugar perfecto para llevar de vacaciones a los niños: se divertirán en toboganes y resbaladillas únicos

En Hidalgo se ubica el lugar perfecto para llevar de vacaciones a los niños, ya sea en Semana Santa o en verano, ya que se divertirán en toboganes y resbaladillas. No solo es apto para los más pequeños, sino para toda la familia y, lo mejor de todo, es que tiene una zona de hospedaje, por si quieres quedarte por varios días sin la necesidad de salir. Estos son los 3 parques acuáticos de la CDMX que tienen agua refrescante y actividades todo el fin de semana.

El Parque Acuático Valle Paraíso es el lugar predilecto para pasar unas vacaciones memorables, ya que encontrarás albercas para toda la familia, desde toboganes, grandes albercas, jacuzzis y chapoteaderos, según el portal web de este espacio. Este es el Pueblo Mágico de Zacatecas, donde puedes tomar alcohol en la calle durante 24 horas sin ser arrestado.

El Parque Acuático Valle Paraíso es el lugar idóneo a los niños, ya que es temático a Jurassic Park.|Programa Destinos México

En este parque acuático, la atracción principal para los más pequeños es su diseño y arquitectura estilo Jurassic Park, por lo que verás más de una figura de dinosaurios en el lugar, lo que lo hace más atractivo para los niños.

Esto debes saber del lugar perfecto para vacacionar

El Parque Acuático Valle Paraíso se ubica en Ixmiquilpan, Hidalgo, municipio que se ubica a poco más de una hora de distancia en coche de la capital de este estado. Mientras que de la Ciudad de México (CDMX) a menos de 3 horas.

Este lugar es ideal para pasar varios días sin salir del parque, ya que cuenta con hoteles y cabañas para que te hospedes y pases una gran noche después de un día lleno de diversión. Aunque cabe mencionar que para ello debes reservar con anticipación.

Los precios a este parque son accesibles, pues la entrada general cuesta 200 pesos, mientras que las personas de la tercera edad pagan 100 pesos. Lo mejor de todo es que los niños que midan menos de 1 metro entran gratis, por lo que es el lugar perfecto para que los más pequeños se diviertan.