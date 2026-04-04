El Pueblo Mágico que está cerca de la CDMX y del que te enamorarás un fin de semana por ser muy barato

A poco más de una hora de la Ciudad de México (CDMX) se ubica un Pueblo Mágico que es muy barato y hermoso, por lo que te enamorarás en un fin de semana de este lugar. Es uno de los refugios predilectos de los ciudadanos de la capital que buscan huir del bullicio y conectar con la naturaleza. Este es el parque acuático ideal para llevar de vacaciones a los niños a que se diviertan en toboganes y resbaladillas únicos.

Tepoztlán, Morelos, es un lugar que es muy barato y está cerca de la CDMX para escapar de la rutina un fin de semana. Lo anterior, ya que hospedarte no te saldrá muy caro, pues hay hoteles o posadas con precios desde 500 pesos por noche. Este es el Pueblo Mágico de México donde puedes consumir alcohol en la calle durante 24 horas sin ser arrestado.

Tepoztlán es el Pueblo Mágico que tiene alojamientos baratos.|Visit México

El viaje de la CDMX a Tepoztlán cuesta entre 150 y 250 pesos, si es que decides viajar en camión, aunque ello varía según la línea. Mientras que en coche, el gasto de combustible será menor en comparación con otros lugares, ya que la distancia de un punto a otro es de 80 kilómetros.

Los imperdibles de Tepoztlán

Tepoztlán es un lugar mágico y lleno de misterio, pero con una gran tranquilidad que hace que las personas lo elijan para descansar y recargar energía para volver a sus actividades normales. Uno de los imperdibles de este municipio es conocer su sitio arqueológico, donde miles de personas se reúnen para recibir el Equinoccio de Primavera.

El cerro del Tepozteco fue un centro de adoración hace 800 años y, desde 1937, la sierra donde se asienta la pirámide es Área Natural Protegida. Es muy común que las personas quieran escalar y llegar al sitio que perteneció a los Xochimilcas. El precio de acceso es de 100 pesos, pero los domingos es gratuito para los mexicanos.

Mientras que el pueblo es otra joya arquitectónica, principalmente por sus edificios, los cuales se pueden recorrer por completo, como lo es el exconvento de la Natividad y su museo. Asimismo, el museo Carlos Pellicer.

En Tepoztlán puedes recorrer as calles empedradas mientras observas los puestos de artesanías en la zona centro que te dejarán con el ojo cuadrado. Uno de sus mejores platillos es la cecina de Yecapixtla, así como sus sopas de hongos y huazontles.