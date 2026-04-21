Hijo de Rodrigo Cachero lanza mensaje contra Adianez

La vida de los famosos es sin lugar a dudas muy atractiva para quienes los conocen a través de una pantalla o disfrutan de su talento sobre un escenario. Al igual que cualquier otro mortal, las figuras que se llevan aplausos de pie también pasan por situaciones amargas en sus vidas y tienen retos duros que afrontar.

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Un ejemplo de ello es la situación que ha tenido como protagonistas a Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, cuya historia de amor culminó en medio de una infidelidad. Ahora, mucho tiempo después, fue Santiago Cachero, hijo del actor, quien rompió el silencio en relación a su exmadrastra y lanzó un duro mensaje.

¿Qué dijo Santiago Cachero sobre Adianez?

Santiago Cachero se encuentra dando grandes pasos en la actualidad en el mundo de la actuación y, a sabiendas de que Adianez Hernández ha sido tentada para volver a los sets de grabación, fue consultado sobre la posibilidad de trabajar junto a ella.

“No me gustaría para nada. Estaría rarísimo”, respondió el hijo de Rodrigo Cachero al referirse a si compartiría un proyecto con Adianez. De todos modos, reflexionó que si “la vida nos pone en esa posición, y si por algo está, pues órale, vamos”, aunque aclaró “eso sí, me tendrían que pagar muy bien”.

¿Santiago Cachero saludaría a Adianez?

Santiago Cachero no solo respondió sobre la posibilidad de actuar junto a su exmadrastra, sino que fue consultado sobre si le negaría el saludo a Adianez. “Si están mis hermanos me tendría que ver muy profesional, solidario y decir ‘ok, no pasa nada’ y hacerme un momento”, sentenció para TV Notas dejando como condicionante la presencia de los hijos que la actriz tiene en común con Rodrigo Cachero.

Sin embargo, el joven actor no dudó en lanzar un mensaje directo a Adianez. “Si estuviera solo, no tendría la intención de acercarme para saludarla”, afirmó Santiago Cachero sin titubeos. En este punto también hizo alusión al actual esposo de Adianez, Augusto Bravo, quien además es expareja de su mamá, a quien dijo que sí saludaría “porque al final le hizo un gran favor a mi papá”.