Exatlón México: Rojos o Azules, descubre quién gana hoy la Batalla Colosal

La semana 30 de la novena temporada de Exatlón México ya inició y quienes pudieron recuperarse de la dura baja de Karol Rojas fueron los Rojos, quienes ganaron el Juego por la Ventaja y la Villa 360, sin embargo, el reality deportivo debe continuar y hoy martes 21 de abril de 2026 se pone en juego la Batalla Colosal; para saber quién gana esta competencia, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en vivo o puedes darle clic aquí y disfrutar de los capítulos completos, videos y fotos.

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La tristeza de Mati Álvarez

Por otro lado, quien recibió una dura noticia fue Mati Álvarez; Terminator habló con su mamá y fue ella quien le comentó que, su abuelita estaba muy delicada de salud; por lo que vimos a Golden Champion algo triste. Luego de su charla, la Capitana Marvel dijo ante cámaras que ella se sentía desesperada por no estar con su familia y luego comentó que, tantas semanas en Exatlón México, también eso la afecta.

Benyamin Saracho y su tristeza por la salida de Karol Rojas

Por otro lado, Benyamin Saracho se mostró bastante triste debido a la salida de Karol Rojas, con quien estuvo 30 semanas y a quien considera una de sus mejores amigas; sin embargo, también dijo que cuando salga la verá, pero su eliminación le dolió mucho ya que lo afecta más en las semanas finales.

De hecho, Mario Mono Osuna fue otro que se vio bastante afectado tras la salida de la jugadora de futbol bandera, ya que los consideraba como sus hermanos pequeños, y quienes lo hacían reír; por otro lado, Jazmín Hernández quien fue se salvó, dio un discurso sobre el Duelo de Eliminación y dijo que, aunque unos tengan más afinidad con otros, la realidad es que el equipo Rojo debe estar más unido que nunca.

Valery Carranza y Alexis Vargas se sinceran

En el lado de los Azules, Alexis Vargas y Valery Carranza se sinceraron, pero fue la Pesadilla Ninja quien reveló que cuando estaba más chico tuvo que pasar varias adversidades, e incluso tuvo que pedir dinero prestado para poder ir a entrenar y así ser lo que es hoy, un referente del deporte, el cual lo trajo a Exatlón México.

