3 cambios que hacen que tu maquillaje se vea más actual

En el mundo del maquillaje las tendencias suelen cambiar con la temporada y con los años. Un look anticuado puede hacernos ver fuera de lugar y destacar de manera poco favorable, por lo que es necesario mantenerse actualizada realizando ciertos cambios.

Esto no significa que debas deshacerte completamente de tu estilo o de lo que más te gusta, más bien se trata de aprender a incorporarlo o mezclarlo con nuevos looks que te harán lucir fresca y juvenil.

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Los 3 cambios clave para un maquillaje actual en 2026

De la piel glowy a la piel de terciopelo

La hidratación adecuada de la piel continúa siendo importante, aunque ahora se evita el brillo extremo que parece sudor. La búsqueda está en una tez que resulte entre mate y satinada, y empolvada de forma estratégica.

Piel mate satinada en tendencia este 2026|Pinterest

Uno de los cambios aplicables en tu rutina debe ser, comenzar a usar polvos de acabado fino para difuminar y dejar atrás aquellas texturas que hacen ver la piel acartonada o sin vida, así obtendrás un maquillaje más pulido y sofisticado.

De las cejas despeinadas a las cejas rectas

Aunque en un punto las cejas laminadas y muy peinadas hacia arriba se posicionaron como una tendencia fuerte, en este momento ya no se usan más.

En 2026, la tendencia se inclina más hacia unas cejas rectas|Pinterest

Los expertos en moda dicen que lo más actual son las líneas limpias y rectas que no marcan tanto el arco natural. Esto ayuda a levantar visualmente la mirada, y también dan un aire de elegancia que equilibra mejor las facciones, dejando atrás el look despeinado por uno mucho más simétrico.

De los ojos neutros a los ojos monocromáticos con pops de color

Aunque sí continúa usándose el estilo de cafés y nudes en el día a día, ya no se trata de un límite para aquellas que quieran experimentar con algo más atrevido.

La tendencia del look monocromático que hace que te veas más joven y moderna|Pinterest

Esto debido a que el 2026 marca el regreso del color, pero de forma estratégica, como el monocromático, que consiste en usar el mismo toque en párpados, mejillas y labios, o las sombras pasteles en tonos azules o lavanda con efecto acuarela para una vista más moderna.

